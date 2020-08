Ultime Notizie Roma del 30-08-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi studio lieve calo dei contagi da covid 1444 nelle ultime 24 ore una sola vittima dopo le 9 di venerdì nuovo record di tampone che aspira quota 100.000 in un giorno protezione civile e regioni Lazio e Sardegna stanno allestendo un ponte navale per far rientrare dall’isola 300 turisti positivi al Virus questo mentre Flavio Briatore lascia al San Raffaele per continuare la quarantena a casa di Daniela Santanchè a Milano e Vittorio Sgarbi Lancia una provocazione come sindaco di Sutri propone di multare chi esce casa con la mascherina il maltempo sta sferzando il nord Italia un uomo è stato travolto da un torrente in piena nel varesotto mentre nel Cremonese sono cadutidi grandine grandi come uova il vento è stato colpito da numerose trombe d’aria scoperchiato il tetto di una residenza sanitaria assistenziale a Milano per la Protezione Civile allerta arancione per Alto Adige Lombardia Veneto Piemonte Liguria gialla per Val d’Aosta Trentino Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna e Toscana Intanto un maxi rogo di sterpaglia provocato la chiusura del grande raccordo anulare di Roma con paralisi del traffico grossi incendi anche a Livorno Olbia e nel sassarese al via la chiamata veloce dei docenti siamo nella scuola no la procedura prevista dal decreto scuola che consente a chi è in graduatoria ma non ha ottenuto il ruolo con la normale tornata di assunzione di poter presentare domanda in un’altra Regione dove ci sono posti disponibili per ottenere la cattedra a tempo indeterminato le domande potranno essere presentate fino al 2 settembre Intanto cominceranno i primi di settembre i corsi di recupero in tutte le scuole e risultano tutti negativi tempoil personale scolastico in Umbria in Puglia le scuole riapriranno il 24 settembre dopo le elezioni regionali è tutto della redazione buona giornata

