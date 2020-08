Ultime Notizie Roma del 30-08-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione e la Luigi in studio sono riprese questa oggi nel varesotto le ricerche del trentottenne travolto ieri da un torrente in piena per il maltempo oggi allerta rossa in Lombardia arancione in trentino-alto Adige friuli-venezia Giulia Toscana Liguria e Veneto Gialla in emilia-romagna Lazio Marche Piemonte Umbria Un maxi rogo di sterpaglia provocato ieri la chiusura del grande raccordo anulare Roma altri 450 migranti nelle prime ore della notte Lampedusa dopo i 500 arrivati ieri in giornata Un drappello di abitanti ha cercato di impedire il passaggio dei mezzi di soccorso sulla il sindaco dell’isola Berto il governo prenda delle decisioni o Indire uno sciopero e chiuderemo tutta l’isola Intanto in Italia sono 1444in un giorno registrati ieri lieve calo di nuovi casi un solo decesso nuovo record di tamponi effettuati quasi 100 mila mentre Protezione Civile Lazio e Sardegna studio non Ponte navale per far rientrare dall’isola 300 turisti positivi oltre 25 milioni casi di coronavirus registrati nel mondo e decessi totali sono 842500 gli Stati Uniti restano il paese più colpito con 6 milioni di contagi e 183000 morti segue Brasile terza in rapida Ascesa al India con 3 milioni e mezzo di contagio e 63000 decessi oggi il paese ha segnato il record mondiale di quasi 80000 casi in un giorno lo sport in chiusura Formula 1 Gran Premio del Belgio a spa le Ferrari partiranno dalla settima fila pole position per Hamilton affiancato da botas compagno di squadraniente ciclismo Christoph ha vinto la prima tappa del tour tra le paure legate ai contagi da covid oggi la seconda tappa sempre Nizza nel calcio Neymar e la Nike divorziano dopo 15 anni è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa