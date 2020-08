Ultime Notizie Roma del 30-08-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura un’imbarcazione con a bordo decine di profughi ha preso fuoco mentre erano in corso le operazioni di trasbordo su unità navali della capitaneria di porto al largo di Crotone sul natante successivamente c’è stata un’esplosione causata dal carburante a Lampedusa Intanto è sempre più emergenza nella notte è entrato in porto un vecchio peschereccio con circa 450 migranti il sindaco dell’isola Totò martello annuncia che domani convocherà i rappresentanti delle associazioni di categoria dell’isola per dichiarare lo sciopero generale contro il silenzio del governo coronavirus sono oltre 25 milioni i casi registrati nel mondo i decessi totali sono più di 840000 Stati Uniti resto del paese più colpito così milioni di contagi e 183000 morti segue il Brasile con 3,85 milioni di casi è più diintimità morty terza in rapida ascesa l’India con 3,54 milioni di contadini e 63512 oggi il paese ha segnato il record mondiale di quasi 80000 casi in un giorno la cronaca maltempo sono morte due sorelline di 3-14 anni schiacciate dall’albero di circa 4 metri è accaduto per il forte vento sulla loro tenda nel campeggio dove stavano trascorrendo le vacanze a Marina di Massa con la famiglia sono ripreso intanto nel varesotto le ricerche del trentottenne travolto ieri da un torrente in piena a causa delle piogge oggi allerta rossa in Lombardia arancione in trentino-alto Adige friuli-venezia Giulia Liguria Toscana e Veneto Gialla in emilia-romagna Lazio Marche Piemonte Umbria secondo la Coldiretti danni per il maltempo nelle campagne del Veneto sono incalcolabili e un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato ieri alle porte di Roma a Nettuno le fiamme hanno interessato numerosi terreni della zona lambendo anche alcune abitazioni l’incendio stava per raggiungere una casa quando i vigili del fuocopervenuti assieme la Protezione Civile i pompieri hanno utilizzato anche l’acqua di una piscina privata di una villa grazie al supporto del proprietario oltre all’elicottero dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa