Ultime Notizie Roma del 30-08-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazioni domenica 30 agosto in studio Giuliano Ferrara Buonasera dalla redazione il presidente della conferenza delle regioni e province autonome Stefano Bonacini convoca una riunione straordinaria domani alle 16 per parlare di trasporto pubblico locale covid in vista della ripresa delle scuole il tema stato poi discusso della conferenza unificata convocato oggi dal ministro Francesco boccia Protezione Civile regioni Lazio e Sardegna stanno Intanto allestendo un ponte navale per far rientrare dall’isola a 300 positivi al Virus a Riccione invece si continua a parlare senza mascherina chiuso un locale in musica di essere una persona è stata uccisa a Portland Durante gli scontri tra manifestanti e sostenitori del presidente degli Stati Uniti Donald Trump la città dell’Oregon LP centro delle proteste da quando la polizia uccise George Floyd The Mine song trumpet fa saperesarà martedì a chi non c’ha la città del Wisconsin in cui la Polizia ha sparato sette colpi alla schiena a un altro afroamericano Jacob Lake rendendolo paralitico da presidente non userò mai la Guardia Nazionale per motivi politici o di Vendetta personale assicura il candidato dem Viber ancora essere smollare pronto a discutere di un nuovo patto politico in Libano proposto dalla Francia lo dice il leader della Formazione fino a Damiana qualsiasi discussione costruttiva sull’argomento ma a condizione che sia a volontà di tutti i partiti libanesi spiega in un discorso segretario generale degli sbolla riferendosi all’appello fatto dal presidente francese Macron atteso a Beirut per la seconda volta dopo la devastante esplosione il 4 agosto andiamo in Italia in chiusura dalle 6 di questa mattina sono in azione in Canadair ed elicotteri per spegnere il rogo che si è sviluppato da ieri sera sulle colline a porte di Palermo dove sono stati evacuati 400 abitanti il rogo doloso ancora in corso è divampato in punti diversi e contemporaneamente le fiamme hanno superato la zona abitata il Presidente della Regione Sicilia nello MusumeciI criminali che hanno appiccato il fuoco in 6 punti diversi ea favore del vento hanno compiuto un atto violento che sta pagando l’intera popolazione è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

