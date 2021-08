Ultime Notizie Roma del 30-08-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale lunedì 30 agosto Buongiorno dalla redazione parte di Francesco Vitale in studio ci sarebbero anche se i bambini tra le 9 Vittime Civili del Raid americano che ha colpito un veicolo che trasportava attentatori suicidi dell’isis K all’aeroporto di Kabul saremmo stati da una potenziale perdita di vita innocente ferma il Central Command americano che sta valutando gli esiti della missione e mentre i talebani assicurano che consentiranno di autorizzato di lasciare il paese Washington si prepara a ospitare oggi un incontro virtuale con i maggiori parte non sull’afghanistan sul tavolo l’approccio all’evolversi della situazione del paese presente anche all’Italia bloccati a Cavour 180 190 studenti afgani dell’università di Roma La Sapienza si abbatte sulla Louisiana con 20 più sostenuti in di Katrina morta una personaun albero sradicato il livello delle acque è già superato uno degli argini del Sud Est dello Stato New Orleans al buio l’unica elettricità disponibile è prodotta con i generatori la città rischia di restare senza luce per le prossime tre settimane a causa dei danni dell’uragano più lento che abbia mai colpito lo Stato Ida ha detto il presidente biden è potenzialmente devastante preghiamo per il meglio ma ci stiamo preparando per il peggio Ciò nonostante l’uragano perde potenza toccato terra come categoria 4 più forte quindi vi catena per essere declassato a categoria te e poi a due nessun ferito in ospedale nessuna vittima Milano nel rogo che ha distrutto grattacielo nella periferia sud della città sono stati contattati tutti gli abitanti del palazzo ha detto il sindaco Beppe Sala e si può escludere che ci siano vittime aspettiamo di entrare in ogni appartamento Ma possiamo sospiro di sollievo per edificio vive il cantante mahmood tra i primi a uscire dal immobile su Instagram la testimonianza di Morgan che vive nei pressi incredibile stavamo andando aanche noi da chiarire le cause del rogo il grattacielo era stato costruito solamente 10 anni fa il grande gioco del Quirinale prende forma e si svela una squadra che nasce nel centro-sinistra per il materiale ABS draghi Palazzo Chigi fino al 2023 Salve mi frena a letto con te tirano per la giacca il premier io no deciderà lui cosa fare ed è polemica Siena per il simbolo per le suppletive presentato da Enrico Letta senza alcun riferimento al PD Salvini e meloni all’attacco si vergogna di mostrare il logo del suo partito il segretario dem finirà come l’anno scorso alle regionali in emilia-romagna e Toscana al via i test salivari anti-covid nelle scuole elementari medie in vista del ritorno in classe e partirà il Lazio con 18 mila controlli il campione da mercoledì anche Green passo obbligatorio per il personale da oggi la si torna zona gialla l’andamento della curva finire un autunno caldo per i contagi e anche per le proteste Intanto il ministro del lavoro Orlando si dice favorevole a considerare la quarantena come malattia sonoi nuovi casi covid 37 morti il tasso di positività sarà il 2 67% Sport Milan Roma valanga nella seconda di serie A i rossoneri battono in casa il Cagliari per 4-1 con il gol di doppietta di girare i giallorossi hanno la meglio sulla Salernitana l’arechi con due gol di Pellegrini in reti di veretout e Abraham Pioli e Mourinho raggiungono a punteggio pieno in testa alla classifica Inter Lazio il Napoli che ha battuto 2-1 il Genoa a Marassi a Reggio Emilia il Sassuolo non va oltre lo 0-0 con la Sampdoria ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa