Ultime Notizie Roma del 30-08-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giulia Ferrigno ancora d’emergenza covid in apertura il direttore dell’organizzazione Mondiale della sanità per l’Europa ha lanciato oggi l’allarme per un rallentamento del ritmo delle somministrazioni nel continente nelle ultime settimane le vaccinazioni sono diminuite del 14% a causa di una mancanza di accesso e vaccini in certi paesi e la mancanza di un’accettazione della vaccinazione in altri Resort ad aumentare la capacità di produzione e condividere le dosi disponibili mettendo da parte eventuali tentazioni nazionaliste l’organizzazione Mondiale della sanità giudica affidabile una proiezione secondo guida oggi al primo dicembre in Europa potrebbero contare gli altri 236000 morti a causa della Intanto in Italia continua la protesta dei no vax Alcuni di loro però spaventano per l’aggressività è il caso di Matteo Bassetti infettivologo del San Martino che ieri è stato inseguito il minacciato da un uomofantasia l’aggressore denunciato dalla polizia per minacce gravi l’ho incontrato per strada Iniziate a inseguirlo riprendendo lo con il telefonino urlandogli chiudere tutti con questi vaccini Ve la faremo pagare il medico Si è allontanata chiama la polizia gli agenti insieme alla Digos hanno identificato l’aggressore lo hanno denunciato gli investigatori stanno lavorando anche per l’identificazione degli utenti che da mesi insultano E minacciano l’infettivologo sui social e via telefono economia il PIL della zona o ci è rimasto in ferie a livelli pre pandemia malgrado un’accelerazione della crescita nel secondo trimestre 2021 al 1,6% controllo 0,6 del trimestre precedente per le sette grandi con i loro insieme la crescita è passata dallo 0,4% 1,6 ma con forti disparità da un paese all’altro in unità registrata la più forte crescita segui dall’Italia filler aumento anche tra gli altri Big dell’economia mondiale ma in misura minore lo sport vogliamo in Giappone arrivano altre due medaglie per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo arjola trimi ha conquistato l’oro Nei 100 stile libero di nuoto categoria S3 e la seconda meindividuare della 34° Milano dopo quella di ieri nei 50 dorso medaglia d’oro anche per Carlotta Gilli nei 200 misti di nuoto stabilendo il nuovo record del mondo quella ottenuta dalla ventenne di Moncalieri e la sua Quinta medaglia questi la 31esima che l’Italia che duri hanno Inoltre conquistato l’argento nella staffetta maschile 4% stile libero davanti al Ucraina era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa