Ultime Notizie Roma del 30-08-2022 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la presidente della commissione europea Ursula von der leyen durante una conferenza stampa al Forum strategico di Bled in Slovenia annunciato un progetto per mettere un freno alle norme impennata del costo dell’energia In Europa i prezzi dell’Elettricità alle stelle Allora mettendo in evidenza per diversi motivi i limiti del nostro tale disegno del mercato elettrico che è stato sviluppato In circostanze completamente diverse per scopi completamente diversi ha fermato londer line Ecco stiamo lavorando un intervento di emergenza una riforma strutturale del mercato dell’energia elettrica ha aggiunto la squadra della missione dell’agenzia internazionale per l’energia atomica diretta da fuori già arrivata Chi è vero annunciato inoltre il direttore della II a Rafael grossi dichiarando che gli esperti Vi si terranno l’impianto da mercoledì a sabato dobbiamo garantire la sicurezza e la protezione del più grande impianto nucleare dell’Ucraina dell’EuropaApri Tato grossi che si trova con la missione l’Italia brilla e si porta a casa la vittoria contro la Turchia finisce 3 a 0 l’italvolley con 37 consecutive vince contro i turchi l’iran ha vinto contro l’Egitto 31 mentre la Serbia ha battuto il Portorico 30 l’Ucraina ha vinto contro la Tunisia in Iraq e la tensione alle stelle dopo mesi di tentativi di formare un governo il bilancio delle violenze scoppiata per darvi almeno 20 morti e centinaia di feriti numeri non confermati parlano di 350 persone rimaste coinvolte di scontri tra i sostenitori del leader sciita matta alza il potente leader religioso che annunciato di voler lasciare la politica in seguito alla decisione del suo mentore spirituale di ritirarsi e tentare di dissuaderla a trasferirsi in Iran una scossa di terremoto in Grecia nel Mare Ionio 24 km dall’isola collegata alla terraferma di Leuca da località situata 180 kmsud di Corfù la scossa è stata avvertita anche in Puglia e Calabria dal momento non si registrano danni a cose o persone è stata registrata alle 5:49 del mattino ora italiana Vi aggiorneremo per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di Ascona

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa