Ultime Notizie Roma del 30-08-2022 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra in Ucraina Aggiungi al 188o giorno ancora nel segno dei bombardamenti la Russia attacca enerhodar la cittadina Ucraina che ospita la centrale nucleare di zaporizhia mentre gli ispettori dell’aiea sono attesi nell’impianto diverse esplosioni anche amico live Ucraina avrebbe lanciato una controffensiva nella regione di scherzo mai filorussi lavorano come fake news e zielinski rilancia cacceremo invasori Rossi oltre i nostri confini che non sono cambi Mosca accusa Intanto un altro gente ucraino per l’attentato a Daria dudina per i servizi russi avrebbe fabbricato la bomba fatta esplodere da Natalia work ancora una volta chiamata in causa lestonia è il cancelliere tedesco Lotion annuncia una conferenza internazionale il 25 ottobre a Berlino per la ricostruzione del paese è salita da almeno 15 numero di morti negli scontri scoppiati per le forze di sicurezza irachenedi persone che hanno preso d’assalto il palazzo del governo all’interno della Green zona di Bedda dove Manifestavano in favore del leader sciita Moncada alza l’esercito iracheno annunciato l’introduzione del coprifuoco invitando tutti i manifestanti a lasciare i luoghi pubblici si contano anche circa 300 feriti l’amministrazione biden intende chiedere formalmente al Congresso di approvare una vendita di armi per 1,1 miliardi di dollari e once lo riesce politico il pacchetto comprende anche missili antinave 100 missili aria aria oltre all’estensione di un contratto per la sorveglianza radar la notizia arriva mentre la Cina continua inviare quotidianamente i portieri nello Stretto di Taiwan poche settimane dopo la visita dello speaker della camera americana Nancy pelosi l’ira di Pechino gli Stati Uniti smettono di vendere armi a Taipei Chiama ancora pagina quinta rilevazioni di Tecna in vista della tornata elettorale del 25 settembre nella settimana del 29 agosto si conferma il Trend delle scorse settimane con il centro-destra che sarà ulteriormente sfiorando ilQuante percento delle preferenze nel uninominale mentre il centro-sinistra perde rispetto alla precedente rilevazione 10 e 5% e leggera crescita del MoVimento 5 Stelle terzo Polo così come sembra assottigliarsi di 104 per cento il numero di elettori ancora indecisi Oh che non andranno a votare centrodestra avanti anche per le elezioni regionali in Sicilia coronato Schifani in netto vantaggio su Caterina Chinnici è in kw Ora si torna a parlare di scuola in particolare sulla situazione sulle ultime notizie prove generali di ripartenza quasi come se fosse successo nulla e sperando che nulla di nuovo a casa dal Ministero dell’Istruzione Prova a mettersi alle spalle una buona parte delle misure pandemiche che hanno caratterizzato l’ultimo biennio e quanto traspare dalle vademecum e appena inviato gli istituti che riassume chiarisce le regole per l’imminente ripresa delle attività didattiche praticamente tutte le norme protagoniste degli ultimi due anni scolastici vengono archiviate niente più mascherina obbligatoria in classe basta dinessun tracciamento dei contatti di positivi e soprattutto Stoppa la didattica distanza Macomer ha metabolizzato le nuove regole chi materialmente dovrà mettere in pratica e garantendo l’osservanza ovvero dirigenti scolastici per capirlo il portale skuola.net a in sentito Cristiana Cottarelli Chi è presidente dell’associazione nazionale presidi del Lazio che sottolinea come nelle linee guida ministeriali Non si parli più né meno di distanziamento Ma in fondo come ribadisce la dirigente scolastica già l’anno scorso si procede valutazione di questa misura solo se consentito dalle dimensioni della classe altrimenti ci si affidava esclusivamente alle mascherine e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto rimanete in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa