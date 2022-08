Ultime Notizie Roma del 30-08-2022 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno le misure di emergenza annunciati dalla Commissione Europea per affrontare la crisi dei prezzi nel mercato dell’energia vedranno la luce entro le prossime settimane lo ha detto un portavoce non studiamo che la proposta possa avvenire prima del consiglio straordinario ha precisato sottolineando che gli stati membri hanno forti competenze in materia dunque bisogna solo dare tutte le posizioni per quanto riguarda invece le riforme strutturali del mercato dell’Elettricità si andrà all’inizio del prossimo anno oggi Danimarca incontro internazionale sul Indipendenza energetica della Russia con la von der leyen L’Europa è fissata al 9 settembre Consiglio dei Ministri dell’energia il prezzo del gas Inizia a scendere nel governo italiano ottimismo sulla proposta di un Price CAP tu e dopo l’apertura da parte della Germania la luce è sempre pronta da notare i suoi obblighi Per le forniture di gas tra i Paesi stranieri a intanto affermato il portavoce del CremlinoCoop citato dalla tassa andiamo in amministrazione biden intende chiedere formalmente al Congresso di approvare una vendita di armi per 1,1 miliardi di dollari all’Isola il pacchetto comprende 60 missili antinave la notizia arriva Mentre continua a crescere la pressione militare nello Stretto dopo la visita all’isola della speaker della camera americana Nancy pelosi immediata la reazione di Pechino Il portavoce dell’ambasciata cinese a Washington ha detto indicazioni diffuse dal degli Stati Uniti devono smettere di vendere armi attuali quando puoi qualsiasi contatto militare con l’isola Viola il principio di una sola cena veniamo in Italia in chiusura la cronaca una neonata è stata abbandonata vicino all’ospedale San Gerardo di Monza ha detto provato da un infermiera in una scatola posta sul cofano di una vettura La donna ha dato l’allarme agli agenti della Questura di Monza alle 5:20 l’infermiera che stava andando al lavoro ho sentito dei gemiti avvicinate ha trovato la piccola avvolta in una coperta all’interno della scatola avvertito il pronto soccorso pediatrico il personale si è preso cura della bimba risultato andata da poche ore in buone condizioni ora gli agenti indagano per rintracciare la madre era l’ultima notizia Grazie per averci seguito alle miesono alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa