Ultime Notizie Roma del 30-09-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione di Roberta pratiche rally non sembrano passare 4 ore di vertice A Palazzo Chigi a chiudere L’intesa di governo Scusate la riunione convocata in nottata dal premier Conte vede attorno al tavolo con il ministro dell’economia Fraccaro discussione si apre attesa per il no di Di Maio ogni aumento dell’IVA con Toni ultimativi stigmatizzati da Franceschini ad agitare la maggioranza il nodo delle risorse La talpa della telefonata Tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino zalenski è sotto protezione delle autorità federali che ne temono per la sicurezza lo riportano i media statunitensi ci danno una lettera del legale della talpa buckeye secondo la quale il numero uno dell’ intelligence americana attivato le appropriate risorse per proteggere la talpala borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana è arrivato Mentre riappaiono i timori di un nuovo stallo delle trattative sul commercio internazionale tre volte intorno a te Pechino sulle aspettative di una riduzione degli investimenti statunitensi in 500, 57 % con una perdita di 124 punti sui mercati valutari lo Yen si mantiene stabile sulla zolla a un livello di 107,90 e sull’Europa con sopra 118 io sul CSM sono più d’accordo con Bonafede che con Orlando con Andrea Ricorda una bella discussione per il foglio proponeva il sorteggio ispirato da Gratteri e lui che mi spiegava la sua contrarietà e l’impossibilità tecnica di farlo e si arriva al sotto qualche corrente facesse per accordarci sugli incarichi direttivi e ipocrisia pura lo dice Matteo Renzi in un’intervista al foglio che strada in edicola oggi ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle 1

