Ultime Notizie Roma del 30-09-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale nuovo Bentrovati dalla in studio Roberta Frascarelli popolari di Sebastian corso stravincono le elezioni politiche in Austria parola l’ultradestra che erano i socialdemocratici la sposa e seconda posizione davanti ai populisti che risentono dello scandalo ibiza-gate dopo la debacle del 2017 Tornano i parlamenti Verdi mentre i liberali neo sono al 7,8% cala l’affluenza ma resta comunque notevole con il 76, Sei per caso ancora nubi sulla manovra di bilancio del Governo giallorosso il vertice convocato nella notte è Giuseppe Conte si è rivelato completamente fallimentare è aperto le porte andata di incertezze e dubbi i tempi sono ancora più stretti quella di oggi lunedì 30 settembre Siriuna giornata campale per le sorti della manovra italiana tra qualche ora l’esecutivo dovrà Infatti presentare al parlamento la tanto attesa Nadal primo passo verso la stesura della legge di bilancio 2020 La talpa della telefonata Tra il presidente americano Donald Trump è leader ucraino zona E chi è sotto protezione delle autorità federali che ne tengono per la sicurezza lo riporto i media statunitensi girando una lettera del legale della talpa endrio barkai secondo la quale è il numero uno dell’ intelligence americana arrivato le appropriate risorse per poter mettere la talpa Champ chiedo intanto di incontrare la talpa e verde potrebbero esserci gravi conseguenze per chi ha passato le informazioni a tirerò molte critiche ma sono convinta di interpretare i sentimenti della maggioranza delle persone che guardano con simpatia al nostro governo nel dire che riprendere ora il dibattito sulla approvazione di una legge sullo iusè un errore lo scrive su Facebook Alessia Morani Sottosegretario allo sviluppo del PD la Ferrari arrivata da Favorita non riesce a spezzare la tradizione vuole la Mercedes è sempre vincente nel GP di Russia guasti errori e sfortuna che confezionano una bella in attesa e così è servita la doppietta per il primo Rivale con Lewis Hamilton che vince la 82esima gara in carriera e connettore 122 punti prenota il suo terzo titolo mondiale una grande delusione per il cavallino il terzo posto di Charles Leclerc lenisce appena dopo le 3 vittorie gli anellate tra Monza e Singapore per il monegasco perplesso anche per quanto avvenuto in pista con Sebastian Vettel ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa