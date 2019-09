Ultime Notizie Roma del 30-09-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione La Francesco Vitale in studio non sembrano passare 4 ore di vertice notturno a Palazzo Chigi a chiudere L’intesa di governo sulle discussioni si apre la sei presa per i nodi di Maio E Renzi a ogni aumento dell’IVA con Toni ultimativi stigmatizzati da Franceschini ad agitare la maggioranza il nodo delle risorse per la manovra Dove trovare i fondi per scongiurare Gli aumenti selettivi senza far salire il deficit a oltre il 2% del Si lavora tutto il giorno per trovare una quadra in vista del Consiglio dei Ministri alle 18:30 e c’è chi continua a premere per dislessici treni alzato dal 2 al 2% Dr ipotizzato fino a 2% 24 per liberare riso che eviti di alzare viva Salvini aumentano l’IVA ma gli italiani non sono scemi e ha 4 mesi dal terremoto del ibiza-gate evitare record ripopolare di Cortina Austria, 4% e i socialdemocratici si fermano al 21:05 l’ultradestra Travolta dagli scandali crolla il 17 3% mentre i verdi escono il 12 e 4 e liberali al 74 il giovane vivere presto Dunque tornare cancelliere ora più opzioni La prima è una grossa coalizione con i socialdemocratici la seconda una maggioranza con i verbi La terza è un governo arcobaleno con i verdi liberali un esecutivo Che tempo fa a Gina La talpa della telefonata a Trump leader Ucraina zelenski sotto protezione delle autorità federali americane che tengono per la sua sicurezza Trump chiede di incontrare avverte potrebbero esserci gravi conseguenze per chi ha passato Informazioni birra Intanto scrive Big della tv americana chiedendo di non invitare più Giuliani legale personale di Donald Trump ai loro programmi per discutere solo carina Gate l’accusa sindaco di New York di gettare fango sulla famiglia del candidato Democratico alla Casa Bianca oggi il 75% Dei migranti che arrivano in Italia vanno in altri paesi europei non si risolve con la redistribuzioneinno respiriamo dice il ministro degli Esteri Di Maio il quale annuncia che in settimana e metterà provvedimenti per accelerare la procedura di rimpatrio sono ieri circa 180 migranti sbarcati a Lampedusa tragedia nel campo rifugiati e migranti dell’isola greca di Lesbo migranti che protestavano per le condizioni drammatiche della struttura hanno appiccato il fuoco in diversi punti causando violenti incendi secondo la tesi news agency che cita fonti di pulizia sarebbero morti una donna un bambino Secondo alcuni testimoni morti sarebbero invece tre trafilata stamani dal PM l’autopsia sui corpi di due fratelli belgi di 20-27 anni trovati morti ieri in una camera di un hotel a 4 stelle in piazza Santa Maria Novella a Firenze al momento l’ipotesi che due siano stati stroncati da un mix di alcol e droga ero in vacanza con il padre la sua compagna un autocarro per il trasporto di merci che aveva però a bordo almeno 40 persone urtato sabato sera in Bolivia il fianco di una collina nel dipartimento meridionale di photosi rovesciandosi il bilancio di almeno 18 morti e 17 feriti lo riferisce Il QuotidianoZombie la pasta la Polizia ha precisato che tra le vittime vi sono 12 Uomini e Donne qualcuno dei feriti Sono in gravi condizioni da pagina sportiva Nella sesta giornata di Serie A il Napoli supera di 1 il Brescia di Balotelli in poker Lazio al Genoa è Roma corsara 10011 il Cagliari in casa col Verona sempre peggio il Milan battuto 31 San Siro dalla Fiorentina stasera Parma motorino delusione per la Ferrari Leclerc Chella Là poi chiude terzo e Walter che si ferma a metà gara per un problema tecnico mentre raccomando associ doppietta Mercedes con Hamilton CV ce l’ho fatto due mesi MotoGP in carriera ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa