romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione vertice notturno a Palazzo Chigi durato 4 ore non è bastato per avvicinare le parti PD e Movimento 5 Stelle rimangono lontani sul ivela manovra parte in salita nel giorno in cui intorno alle 18 è previsto in consiglio dei ministri la nota di aggiornamento al Def Cambiamo argomento Un informatore della telefonata presidente americano Donald Trump è leader ucraino vado a Denise Chi è sotto protezione degli 007 che tengono per la sua sicurezza lo riportano i media americani citando una lettera del legale del WiFi Android numero 1 dell’intelligence americana avrebbe attivato le appropriate risorse per la protezione intanto Trump ha messo sotto accusa in una serie di tweet serali si scaglia contro l’inchiesta sui Switchlanciato la scorsa settimana dai bene e chiede di incontrare l’accusatore che innescato il caso nella trascrizione della telefonata Trump chiede al presidente dell’Ucraina di indagare su Hunter bidang figlio di Joe biden candidato Democratico alle elezioni del 2020 negli Stati Uniti mettendo in campo il segretario la giustizia il proprio consulente legale Rudolph Giuliani ad agosto del 2019 il tasso di disoccupazione è sceso al 5% e diminuzione di 0,3 punti percentuali su base mensile a rilevare questi dati è l’Istat spiegando che si tratta del minimo dal novembre 2011 Quindi da quasi 8 anni il numero dei disoccupati riparto mese consecutivo sotto la soglia del 10% Picano tocca sia le donne che gli uomini il numero delle persone in cerca di lavoro si attrezza 2452310 base mensile portandosi al 27,1% è il dato più basso da agosto del 2010i popolari di Kurt vincono con ampio margine le elezioni politiche in Austria crolla l’ultradestra cara Mi socialdemocratici sono questi dati che emergono dalle proiezioni dopo la chiusura dei seggi dopo la debacle del 2017 torno in Parlamento i verdi mentre liberali sono intorno al 74 percento la affluenza in calo ma resta comunque alla 66 e 67 alle politiche del 2017 aveva votato il 80% degli aventi diritto e torniamo ancora a parlare a distanza di qualche giorno della manifestazione clima in tutta Italia nel mondo Abbiamo chiesto un commento all’avvocato dello Stato Giulio bacosi Presidente dell’Associazione di promozione sociale democrazia nelle regole erano colorati la capacità che Solo loro hanno di drammatizzare anche uno stop che divertente al 331 protetta il traffico finitavia Pedagna di improvviso parcheggiato lo scooter e mi sono unito a loro dovremmo tutti avere una certa inclinazione del clima e non è un problema ambiental culturali ancor prima che ti appare il cane piange radici delle parole con il pieno di entusiasmo chiesto a due di loro le mie stamattina la femminuccia Che cosa dovrei stare litigato non è una che mi piace molto al cinema preferisco altri ho fatto qualche altro che un giovane particolarmente preso mi sono ascoltato convinto la sua potenza e chiamando Bravo Hai visto cosa sta succedendo alla Marmolada e lui Eh sì perché non facciamo qualcosa e l’altro animale estinto regole incontro davvero tanti sono con te devo di’ che la grandissima parte di loro chi è Greta Tumblr e ama la regina per tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa