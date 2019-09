Ultime Notizie Roma del 30-09-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto da stazione da Francesco Vitale in studio non sono bastate 4 ore di vertice notturno a Palazzo Chigi per chiudere L’intesa di governo Solo diversa la riunione convocata dal premier conte con il ministro Gualtieri i capi delegazione della maggioranza non ha risolto il problema del l’IVA su cui Di Maio E Renzi insistono Per scongiurare aumenti selettivi ma mancano i fondi per non far salire il deficit oltre il 2% del PIL Si lavora tutto il giorno per trovare una quadra in vista del Consiglio Ministri previsto alle 18:30 e c’è chi continua a premere perché il deficit era incazzato al due 3% al 24 per liberare risorse che evitino di aumentare l’IVA nuovi sbarchi di migranti Lampedusa nel sud della legna due barchini con 15-16 tunisini sono stati avvistati nella notte a poca distanza dalla costa dell’isola siciliana del sabato sera sono così stati registrati in tutto 11 approdi di migranti e si trova ad alleggerire il numero dellehotspot dove stanotte erano in 330 circa a fronte di 95 posti disponibili proseguono gli sbarchi nel sud della Sardegna probabilmente sulla ruota algerina dopo i 40 di ieri Questa mattina Notte mercato e altre 20 persone gli arrivi con due barchini a Teulada Sant’Antioco la Francia si inchina di fronte al feretro del suo ex presidente Jacques Chirac morto nei giorni scorsi 86 anni dopo l’ultimo ieri con migliaia di cittadini per ore in fila davanti agli invalidi e Oggi è la giornata che Manuel Macron ha dichiarato di lutto nazionale bandiere a mezz’asta e alle 15 minuto di silenzio in tutti gli edifici pubblici a 4 mesi dal terremoto del inizia Gate Elite oro e record per i popolari di kursi in Austria i socialdemocratici si fermano alla 21 5% l’ultradestra Travolta dagli scandali crolla il 17/3 mentre venerdì 12 e 4 e liberali al 74 i giovani vivere sia presto Dunque a tornare Cancelliere e ora ha più opzioni La prima è una grossa coalizione con i socialdemocratici la seconda una maggioranza Con i verditerzo governo arcobaleno con Verdi liberali di larghe intese e domani nella prima attesissima puntata delle Iene Show verrà mostrato un documento in cui si ricorda Nadia Toffa un video dove la chiamata delle Iene chiede di essere accompagnata a incontrare le persone a lei davvero care il video che Nadia ha voluto fare pochi mesi prima di morire racconta di quest’ultimo progetto ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

