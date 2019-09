Ultime Notizie Roma del 30-09-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione Francesco Vitale in studio il vertice notturno a Palazzo Chigi durato 4 ore non è bastato per avvicinare le partiti di Movimento 5 Stelle rimangono lontani sull’iva e la manovra parte in salita nel giorno in cui intorno alle 18 è un consiglio dei ministri la nota di aggiornamento al Def Cambiamo argomento andiamo all’estero un ordigno esplosivo artigianale esplosa al passaggio di un convoglio di mezzi militari italiani a Mogadiscio Somalia lo riferiscono i media locali precisando che il convoglio si trovava sulla strada di Alessia e aveva appena lasciato la Green Zone per dirigersi verso il Ministero della Difesa somalo lo Stato Maggiore della Difesa conferma la presenza di mezzi italiani sul luogo dell’attacco riferisce che non ci sono feriti non c’è stata nessuna conseguenza per il personale italiano portiamo ancora pagina la politica ci hanno detto che per impedireItalia andarsene amministrazione controllata per evitare l’aumento dell’Iva dovevano fare un governo ma ora che c’è il governo c’è anche l’aumento dell’Iva per tutti queste le parole di Giorgia Meloni ospite a Sky Tg24 la leader di Fratelli d’Italia Critical esecutivo già Loro diciamo che non si è resa conto che i soldi Ecco a me Colpi Di Maio disse quando arrivo 2,4% ce l’ho sempre detto che i soldi non c’erano Li abbiamo trovati di meglio caro quando ho finito gli interni studiare i soldi non ci sono quelli cambiari cioè stai facendo prestare me li sono tolti non ci sono cinque qualcuno pagherà degli interessi quel qualcuno sei tu poi qualcuno sono i tuoi figli che vuol dire I often do i soldi in Devil per costruire ma non l’Atalanta velocità portarla da da Torino alla Puglia dalla Puglia alla Calabria dalla Calabria alla Sicilia attraverso il ponte dello Stretto di Messina perché sono per il ponte sullo stretto di Messina Allora quella è una cosa che i miei figli beneficeranno ha un senso spendere soldinon attento Aspetta lì per il reddito di cittadinanza riformatore della telefonata Tra il presidente americano Donald Trump è libero Klein con la dominio delle ischie sotto protezione degli 007 che temono per la sua sicurezza lo riportano i media ci tanto una lettera del legale del whiteglover è il numero uno dell’intelligence americana avrebbe attivato le appropriate risorse per la protezione intanto tra messo sotto accusa in una serie di tweet si scaglia contro l’inchiesta sul impeachment lanciata la scorsa settimana dai denti e chiede di incontrare l’accusatore che innescato il caso nella trascrizione della telefonata Trump chiede al presidente dell’Ucraina di indagare sul figlio di Joe biden potenziale candidato Democratico elezioni 2020 iniziati Unity mettendo in campo il segretario alla giustizia il proprio consulente legale Rudolph Giuliani scambiamo decisamente argomento il tribunale di Roma ha respinto l’istanza con la quale Rudy guede che sta scontando nel carcere di Viterbo 16 anni di reclusione per l’omicidio di Meredith Kercher a Perugia ha chiesto di essere affidato ai servizi socialii giudici gli hanno però concesso la semilibertà consentendogli di collaborare con il centro studi criminologici di Viterbo per alcune ore al giorno rientrando in carcere la sera i giudici hanno preso Infatti accolto l’istanza dell’avvocato Brizio Ballarini secondi per gli operatori di psicologi della casa circondariale dove detenuto da 12 anni nati nel procedimento davanti ai giudici Romani piede si è sempre comportato in maniera esemplare Il tribunale ha preso atto della qualità del percorso didattico Manu dell’ivoriano pertanto Il tribunale ha stabilito che possa collaborare cosa peraltro che già veniva in base all’articolo 21 del regolamento carcerario l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa