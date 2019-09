Ultime Notizie Roma del 30-09-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nel mese di agosto il tasso di disoccupazione in Italia è scesa 95 percento diminuzione dello 03 su base mensile si tratta del minimo da novembre 2011 malattia degli occupati risulta sostanzialmente stabile rispetto a luglio con il tasso di occupazione che rimane al 59,2 Cambiamo argomento un ordigno esplosivo di costruzione artigianale esplosa al passaggio di un convoglio di mezzi militari italiani a Mogadiscio capitale della Somalia i mezzi coinvolti risultano due veicoli tattici leggeri multiruolo e altri appartenenti da un convoglio di 3 mezzi italiani erano al rientro da un’attività adattamento a favore delle forze di sicurezza Sto male lo rende noto lo Stato Maggiore della Difesa precisamente momento non si registrano conseguenze per il personale italiana non sembrano essere bastate 4 orevertice Palazzo Chigi a chiudere L’intesa di governo sul Def la riunione convocata in nottata dal premier Giuseppe Conte a vista attorno al tavolo con il ministro dell’economia Roberto Gualtieri capi delegazione Luigi Di Maio Dario Franceschini Roberto Speranza Teresa Bellanova il Sottosegretario Riccardo Fraccaro la discussione che sia aperta stai tesa per i nostri Di Maio aumento dell’IVA con Toni ultimativi stigmatizzati da Franceschini ad agitare la durante il nodo delle risorse per la manovra Dove trovare i fondi per scongiurare aumenti selettivi dell’IVA senza far salire il deficit oltre il 22 del PIL ma il vertice notturno a quanto si prende non sarebbe stato risolutivo ci sono molti photos in campo spiegano ponte alle due ministri si salutano con l’idea di tenersi in contatto si lavorerà tutto il giorno per trovare una quadra in vista del Consiglio dei Ministri previsto alle 18:30 e c’è chi continua a premere deficit Renga alzato dal 22 a ora ipotizzato Fino al 23 o il 24 per liberare risorse che evitino di alzare Viva il tribunale di Roma ha respinto l’istanzaRudy Gay che sta scontando nel carcere di Viterbo 16 anni di reclusione per l’omicidio di Meredith Kercher a Perugia ha chiesto di essere affidato ai servizi sociali i giudici gli hanno però concesso la semilibertà può lavorare con il centro studi criminologici di Viterbo per alcune ore al giorno rientrando in carcere la sera Cambiamo argomento una delegazione guidata dal vice presidente del Senato Roberto Calderoli strade in Cassazione il quesito Per proporre un referendum sulla legge elettorale la richiesta prevede di abrogare la parte proporzionale delle rosatellum a sostegno i consiglieri regionali Veneto Sardegna Lombardia frioli Piemonte Abruzzo Liguria ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa