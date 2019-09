Ultime Notizie Roma del 30-09-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Trovate le risorse per scongiurare l’aumento dell’Iva 23 miliardi di euro che sterilizzano completamente del Imposta l’annuncio del premier Conte per la nota di aggiornamento al Def mancano soltanto poche coperture il Consiglio dei Ministri è stato convocato per questa sera ore 18:30 e sarà preceduto da un nuovo vertice di governo dopo quello della notte c’è qualcosa che ci manca ma siamo indizio XI dice con te la discussione nella maggioranza riguarda anche il taglio del cuneo fiscale mio obiettivo è più soldi in busta paga ai lavoratori dipendenti afferma il premier che preme per i mezzi alternativi al contante con l’obiettivo di ridurre l’Iva su bollette e prodotti come panee frutta è finita la stagione dei tagli alla sanità lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza margine della presentazione di Frecciarossa La prevenzione viaggio in treno mi batto per aumentare le risorse del fondo sanitario nazionale aggiunto il ministro il quale ha fatto sapere che si sta lavorando per togliere il superticket una delegazione guidata dal vice presidente del Senato Calderoli sta depositando in Cassazione il quesito Per proporre un referendum sulla legge elettorale la richiesta prevede di abrogare la parte proporzionale del Rosatelli a sostegno e consigli regionali di Veneto Sardegna Lombardia Friuli Piemonte Abruzzo Liguria e Basilicata prendo in questo modo forma il percorso della lega per arrivare a una nuova legge elettorale maggioritaria lo chiamerai Popolare illum visto che lo deciderà il popolo dice oggi Calderoli intervistato dai giornalisti c’è stato un attacco a militari italiani in Somaliaordigno artigianale esploso al passaggio di un convoglio di mezzi militari a Mogadiscio nessuna conseguenza al momento per il personale italiano l’ho fatto sapere lo Stato Maggiore della Difesa A quanto si apprende l’attacco ha coinvolto due mezzi che rientravano da una addestramento militari opera nell’ambito della missione Europea in Somalia per il rafforzamento del governo Federale di transizione sempre in Somalia mia shabab Hanno lanciato un attacco contro una base militare statunitense utilizzata come base per gli attacchi Condotti dai droni è tutto dalla redazione Vi auguro una Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa