Ultime Notizie Roma del 30-09-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio l’aggiornamento dei dati sul lavoro dall’istat il tasso di disoccupazione è sceso al 9:30 % meno 0,3 punti percentuali su base mensile d’agosto la disoccupazione giovanile è calata del 1% portandosi al 27 1% il tasso più basso da agosto del 2010 cresce però il numero delle persone inattive che non hanno lavoro ne lo cercano tra i 15 Ei 64 anni l’aumento di 73000 persone rispetto a luglio tasso di disoccupazione è inferiore soltanto a quelli di Grecia e Spagna nelle eurozona la quota del senza lavoro esce alle 7 del 4% ad agosto dalle 7:30nell’Unione Europea 28 il tasso è sceso al 6:02 % rispetto al 6:03 % del mese precedente la Cina interviene sulla crisi di Hong Kong continueremo ad aprile in pieno il principio un paese due sistemi mantenendo un alto livello di autonomia lo ha detto il presidente XIII Ping riferendosi ad Hong Kong nel breve discorso di occasione della cena di gala per i vent’anni della fondazione della Repubblica Popolare Cinese agiremo nello Stretto rispetto della Costituzione della Basic Law Hong Kong Macau prospereranno e progredirà anno insieme alla madrepatria avranno un futuro ancora più luminoso ha detto che si impegna secondo il quale la riunificazione di Taiwan a con la Cina è inevitabile torniamo in Italia il tribunale di Roma ha respinto l’istanza con la quale rudiger che sta scontando nel carcere di Viterbo 16 anni di reclusione per l’omicidio di Meredith Kercher a Perugia Perugia ha chiesto di essere affidato ai servizi sociali Igsiciliano però concesso la semilibertà consentendogli di collaborare per il centro studi criminologici di Viterbo per alcune ore al giorno rientrando in carcere la sera solo ambientale piccolo blocco frontale del ghiacciaio plump inzio di circa 26000 metri cubi pari al 10% del totale accelerato la propria velocità di slittamento fino a 60 cm al giorno la parte retrostante più consistente continua invece a muoversi di circa 30-35 cm e quanto emerge dagli ultimi dati dei sistemi di monitoraggio a quanto ha riferito Raffaele Rocco capo dipartimento programmazione risorse idriche e territorio della Regione Val D’Aosta è tutto per il momento Vi auguro una buona serata

