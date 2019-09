Ultime Notizie Roma del 30-09-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio tra una mezz’ora al consiglio dei ministri convocato per parlare della nota di aggiornamento al documento di Economia e Finanza mancano soltanto poche copertura ha detto il premier Giuseppe Conte dopo l’annuncio che sono stati trovati 23 miliardi di euro necessari ad annullare l’incremento dell’IVA la discussione nella maggioranza riguarda anche il taglio del cuneo fiscale il mio obiettivo è più soldi in busta paga lavoratori dipendenti afferma il premier che preme per i mezzi alternativi al contante con l’obiettivo di ridurre l’Iva sulle bollette prodotti come pane latte e frutta una super bonus per chi paga con carta e bancomat nei settori più a rischio evasione da abbinare al meccanismo del Cashback mensile su tutti i pagamentitracciabili e da dare tutto in una volta magari a inizio anno tanto che già sarebbe stato ribattezzato bonus della befana è una delle ipotesi allo studio in vista della manovra per incentivare la moneta elettronica Si inserirebbe però all’interno del Piano più complessivo della nuova IVA con rimodulazione delle aliquote il voto ai sedicenni è una proposta che portiamo avanti da sempre che sosteniamo con forza lo scrive su Facebook il leader pentastellato Di Maio sul dibattito aperto da un’intervista di Enrico Letta Repubblica i giovani in Italia vengono definiti a seconda del momento chiusi viziati gretini per noi vanno soprattutto rispettate ascoltate Messi al centro della nostra politica se a 16 anni un giovane può lavorare pagare le tasse avrebbe almeno avere il diritto anche di votare e scegliere chi decide della sua vita dice Di Maio nella cronaca sarebbe indagato per omicidio colposo il farmacista che avrebbe venduto senzamedica le confezioni di analgesico Ai Due Fratelli belgi Trovati morti ieri nella stanza di un hotel 4 stelle a Firenze al momento nell’inchiesta non vi sarebbero Altri indagati mercoledì il magistrato Giacomo pestelli conferirà l’incarico al medico legale per eseguire l’autopsia sui corpi lo sport in chiusura calcio Serie A questa sera l’ultima posticipo la sesta giornata di campionato alle 20:45 in campo Parma Torino è tutto dalla redazione buona serata

