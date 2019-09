Ultime Notizie Roma del 30-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio si parla di IVA riforma del fisco nel Consiglio dei Ministri convocato a Palazzo Chigi la maggioranza Guarda il taglio del cuneo fiscale il mio obiettivo è più soldi in busta paga il lavoratore dipendenti lo dice il premier Conte che preme per i mezzi alternativi al contante con l’obiettivo di ridurre l’Iva sulle bollette prodotto come fare latte e frutta sono stati trovati 23 miliardi a copertura della aumento dell’IVA che verrà sterilizzata per la nota di aggiornamento al Def mancano soltanto poche copertura detto il Presidente del Consiglio Intanto una delegazione guidata dal vice presidente del Senato Roberto Calderoli ha depositato in Cassazione il quesito Per proporre un referendum sulla legge elettoralefesta prevede di abrogare una parte proporzionale del rosatellum a sostegno e consigliere regionale di Veneto Sardegna Lombardia Friuli Piemonte Abruzzo Liguria e Basilicata prende forma percorso della lega per arrivare alla nuova legge elettorale completamente maggioritaria lo chiamerei Popolare allum visto che lo deciderà il popolo dice Calderoli intervistato dai giornalisti ad Hong Kong e le proteste Pro democrazia in programma domani come contromanifestazione dei 70 anni dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese saranno molto pericolose l’allarme è stato lanciato dalla polizia all’indomani dei durissimi scontri tra manifestanti e agenti accusati ancora una volta di reazione sproporzionata rispetto alle 20 Dopo le nostre analisi Ci aspettiamo che la situazione domani sia molto molto pericolosa detto soprintendente capo Jones e torniamo sul ghiacciaio planpincieux sul Monte Bianco un piccolo blocco frontale27000 metri cubi pari al 10% del totale avrebbe accelerato la propria velocità di slittamento a Valle fino a 60 cm al giorno la parte retrostante più consistente ma invece a muoversi di circa 30-35 cm il dato emerge dagli ultimi rilevati dai sistemi di monitoraggio a quanto riferito Raffaele Rocco capo dipartimento programmazione risorse idriche territorio della Regione Val d’Aosta chiudiamo con lo sport questa sera a posticipo della sesta di campionato 20:45 in campo Parma è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa