Ultime Notizie Roma del 30-09-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Trump insulti sul palco insulti reciproci tra i candidati nel primo dibattito sei un buffone Sei un incapace sono in Ucraina della serata biden tiene testa Trump Ma non riesci a dargli il colpo del KO torniamo in Italia la maggioranza raggiunge l’accordo sulla nota di aggiornamento al Def fi-pi-li atteso almeno 9% Nel 2020 con un rimbalzo al + 6 % nel 2021 il rapporto deficit-pil è stimato il 10 8% Nel 2020 ma scenderà al 7% programmatico nel 2021 con un’estensione di 1,3 punti rispetto al tendenziale poi al 4:07 % programma nel 2022 al 3% programmatico nel 2023 il rapporto debito-pil è stimato al 158% Nel 2020 discesa già nel 2021 e per il prossimo triennioaggiornamento con il nuovo quadro macroeconomico sarà presentata Oggi nel Consiglio dei ministri via libera è atteso per domenica torniamo a parlare di coronavirus in aumento i nuovi casi di decessi in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute ricoverati con sintomi sono complessivamente 3000/48 rispetto a 71 in più rispetto alle precedenti 24 ore in Campania giro di vite per eventi attività aperte al pubblico la numero 75 l’ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca Che disciplina fino al 7 ottobre le attività aperte al pubblico su tutto il territorio regionale limitazioni nella vendita di alcolici sospese sagre e fiere stretta sull’obbligatorietà delle mascherine protesta di Confesercenti attività d’asporto dovranno chiudere e una scossa di terremoto di magnitudo 42 è stata registrata alle 3:01 nel canale di Sicilia al largo della Costa sud di Malta secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro a 6 km di profonditàsempre circa 20 km dalle coste meridionali maltesi non si segnalano al momento danni a persone o cose ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

