Ultime Notizie Roma del 30-09-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Martedì 28 settembre Buongiorno da redazione da parte di Francesco Vitale in studio dal GPS sì al momento della capienza massima per assistere Sport spettacoli negli stadi nei luoghi all’aperto può salire al 75% nei Palazzetti al chiuso il 50 cinema teatri e sale concerti al 100% all’aperto al 80% al chiuso nessuna restrizione per i musei tutti dovranno essere muniti di Green past vaccini oggi via le dosi aggiuntive per anziani e se ai sanitari per cessione di droga Luca morisi Guru dei social della Lega ha sbagliato ma potrai sempre contare su di me afferma Salvini traffico di influenze illecite invece la cosa per dirtelo Renzi il padre di vedere l’Italia viva che dovrà affrontare un processo nell’ambito di uno dei filoni della Maxi inchiesta della procura di Roma sul caso Consip oltre 500 migranti partiti dalla Libia sono approdati ieri sera Lampedusa su un vecchio peschereccioSpero dopo essere stati intercettati dalle motovedette della Guardia di Finanza che li hanno scortato in porto nelle ore precedenti si erano registrati altri 5 sbarchi sull’isola siciliana Per un totale di 119 persone si tiene oggi a mansura la seconda udienza del processo a carico di zacky lo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere da quasi 20 mesi restano in piedi le accuse più gravi per le quali Patrick di 25 anni di galera addirittura l’ergastolo in Egitto circa trecento persone ieri in Piazza Bologna per chiedere la liberazione di zacky la guerra del nord al mare con il suo Ambasciatore a loro che rivendicano il diritto legittimo di Pyongyang e di testare armi di fronte a po’ gli Stati Uniti e Corea del Sud oggi a Pyongyang sessione dell’assemblea Popolare Suprema in Parlamento Nord coreano via Fara Milano 15 giorni all’insegna della lotta al riscaldamento globale kolyok fork le mette la pre Cop 26 oggi l’intervento di Greta tomberg che Vanessa annacate Ci saranno anche i mieiCingolani Bianchi allerta gialla per il maltempo oggi in cinque regioni d’Italia Abruzzo Calabria polise in Puglia e Sicilia non porta oggi le milanesi saranno impegnate nella fase a gironi della Champions League alle 18:45 l’Inter sfiderà Kiev e lo Shakhtar Donetsk mentre alle 21 il Milan ospiterà l’atlético Madrid di Simeone superlega La Corte d’Appello UEFA cancellato il procedimento disciplinare contro Juventus Real Madrid Barcellona per la serie A ieri sera Venezia Torino è finita uno a uno e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa