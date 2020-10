Ultime Notizie Roma del 30-10-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale venerdì 30 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio i contagi da covid hanno fatto segnare ieri un nuovo record 26831 in 24 ore 217 i morti boom di tamponi effettuati 200450 due Michael tanti numeri il valore dell’indice di trasmissibilità RT proiettano presumibilmente l’Italia verso lo scenario 4 l’ultimo il più grave previsto dall’istituto superiore di sanità Il commissario Arcuri non abbiamo problemi reali di affollamento delle terapie Intensive ma abbiamo un grave problema di affollamento degli ospedali muoviamoci il meno possibile la risposta sanitaria Non è alternativa quella sociale ed economica e recovery Found deve partire prima possibile queste le parole del premier Conte nel corso del Consiglio Europeo straordinario che si è svolto ieri sera in videoconferenza Palazzo Chigi Inoltre espresso il pieno sostegno per una risposta Agordinal’Unione Europea per rispondere con rapidità ed efficacia la nuova ondata di contatti scontro tra la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che è chiuso tutte le scuole 417 studenti positivi scrive Azzolina replica del governatore ho esercitato le mie prerogative smentisce il ritiro dell’ordinanza intanto da oggi per l’intero weekend in Liguria vietati gli spostamenti superflui gli Stati Uniti registra un record assoluto di contagi oltre 91 Mila in più nelle ultime 24 ore andato mai registrato da inizio pandemia superati anche 9 milioni di casi con 20 stati che hanno registrato un’impennata dei contagi il presidente Trump però ostenta sicurezza Francia e Germania non stanno andando bene noi vogliamo il loro bene ma stanno chiudendo Noi invece non chiuderemo attentato terroristico islamista nella cattedrale di Nizza un tunisino brahim che fonti degli apparati di sicurezza italiani confermano essere arrivata a Lampedusa il 20 settembre e il 9 ottobreTrova Bari ha ucciso a coltellate un uomo di 50 anni e due donne di 40 e 70 anni in quest’ultima quasi decapitata fermato dichiarato di aver agito da solo stato d’allerta massimo in Francia potenziato l’antiterrorismo da 3000 a 7 mila militari a Gaeta in Arabia Saudita una guardia è stata ferita da una salita al consolato francese a Lione fermato un afgano di coltello Macron Siamo sotto attacco Salvini vice Ministro dell’Interno si dimetta lo sforzo serata dolce amara per le italiane impegnate in Europa League il Napoli Torna con i tre punti da Sebastian dove ha battuto il Real so se hai vinto per 1-0 grazie alla rete di Politano la Roma invece non va oltre lo 0-0 interno contro il CSKA Sofia il tecnico Fonseca si dice deluso Ma il piega non abbiamo sottovalutato la partita e noi prima ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto linea alla regina

