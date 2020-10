Ultime Notizie Roma del 30-10-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno dopo le scuole dell’infanzia in Campania da lunedì al 14 novembre lo stabilisce un’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca intanto il sindaco di Milano Giuseppe sala non nasconde che ci attende un lungo inverno di grande difficoltà in vita il governo in caso di Down a dire a chi subirà le chiusure Come verrà aiutato il Piemonte Converse La didattica a distanza 100% alle superiori mentre in Puglia si protesta per la chiusura delle scuole contagi in Veneto in 24 ore oltre tremila casi è la prima volta essere forte terremoto di magnitudo 7.0 nel Mar Egeo avvertita diverse province turche complete Istanbul e conseguente mini Tsunami con onde di circa un metro che ha colpito la Provincia di Smirne L’acqua ha invaso le strade travolgendo negozi abitazioni Chiama canta i nostri cittadini colpiti dal sisma con tutti i mezzi del nostro stato assicura il presidente turco erdogan un numerocitato di persone si trova sotto le macerie dopo i crolli di numerosi edifici a Smirne scossa avvertita anche ad Atene l’economia il PIL italiano nel terzo trimestre del 2020 registra un rimbalzo del 16,1% sul trimestre precedente lo riferisce l’Istat in base alle Stime provvisorie il rimbalzo è superiore alle Stime degli analisti e del governo rispetto al periodo giugno settembre 2019 l’economia registra invece un meno 4,7 % sono il quesito del PIL per il 2020 e parli così almeno 8,2% imbalzano anche il tedesco E quello francese e l’eroe zona + 12,7% il ministro Gualtiero assicura anche in caso di noi da una ripresa rinviata non pregiudicata il governo prevede di chiudere il 2020 con Una contrazione del 9 % un’ultima notizia in chiusura Donald Trump cambia programma per la notte elettorale Annulla la prevista apparizione al Trump International hotel Washington Dov’è la sua campagna elettorale stava organizzando i preparativi per un night party per celebrare la sua vittoria tra un po’ dovrebbe essere alla Casa Bianca se quella lì gli sviluppi del incerta notte elettorale intanto sul tema Davide Twistfacendo un molto meglio noi dell’Europa abbiamo i migliori testi i decessi sono bassi gli ospedali hanno una capacità Maggiore le cure stanno funzionando e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa