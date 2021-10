Ultime Notizie Roma del 30-10-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio è il giorno del G20 a Roma clima è ripresa i due grandi temi sul cui gli Stati Uniti portano un piano da 1750 miliardi di dollari su per le energie fossili tante le strade percorribili le visioni E gli interessi dei singoli stati La Francia è convinta che senza il nucleare non si riuscirà a completare la transizione climatica è raggiungere l’obiettivo di emissioni Zero entro il 2050 un nucleare nuovo con una nuova filiera dice la Francia come sottolineato dal ministro francese all’economia Bruno lemaire e sulle piatto anche le probabili l’eolico offshore edilsolare Intanto ieri by denaro ma incontrato al pontefice Papa Francesco ci si è soffermati sul comune impegno nella protezione nella cura del pianetasituazione sanitaria e la lotta contro la pandemia di covid sul tema dei rifugiati e sull’assistenza ai migranti in forma la Santa Sede a seguire biden è stato ospite di Sergio Mattarella al Quirinale che ha ricevuto i complimenti da l’inquilino della casa bianca per la gestione della pandemia e quanto ho fatto sui vaccini Alleanza Atlantica rapporti con l’Unione Europea perno della politica estera statunitense ha sottolineato il presidente americano successivamente appuntamento a Palazzo Chigi tra draghi e biden e sulla lotta alla pandemia contrasto ai cambiamenti climatici rilancio dell’economia poi ancora appuntamenti di biden con il francese Macron e di draghi con il primo ministro indiano narendra modi una Roma blindata questo weekend 10000 uomini delle forze dell’ordine impegnati sul territorio per la sicurezza e l’Ordine pubblico 9 fermate centrali della metropolitana chiuse da oggi alle 13 fino a cessate esigenze dati covid in 24 ore oltre 5000 positividecessi tasso di positività all’una e 1% in leggero aumento salgono i ricoveri 349 persone in terapia intensiva i numeri della pandemia in Italia sono in crescita anche se la situazione è migliore rispetto ad altri paesi europei è necessaria prudenza e mantenere misure di precauzione quali l’uso delle mascherine ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza ma il tempo su di te in Sicilia il ciclone Mediterraneo Apollo preoccupazione sulla costa orientale forti temporali nel siracusano e nel ragusano l’invito ai cittadini e a non uscire di casa e attendere che il tempo passi bloccati trasporti ferroviari tra Catania e Siracusa così come tratti dell’autostrada isolata Augusta è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa