Ultime Notizie Roma del 30-10-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 30 ottobre microfono Giuliano Ferrigno diventi di Roma in apertura a circa due anni dall’inizio della pandemia di covid possiamo finalmente guardare al futuro con più ottimismo lo dice il premier Mario Draghi a prenderla prima sezione di lavori secondo e salute globale alla nuvola dell’EUR campagne vaccinali di successo e azioni coordinate da parte dei governi delle banche centrali hanno permesso la ripresa dell’economia globale sottolinea draghi molti dei nostri paesi Hanno lanciato le chiavi di ripresa per dare impulso alla crescita ridurre le disuguaglianze promuovere la sostenibilità insieme stiamo costruendo concludi un nuovo modello economico e tutto il mondo ne beneficerà finita che sono arrivati ieri nella capitale blindata la zona del Summit ma anche dove alloggiano via Veneto ai Parioli approvvigionamento energia di The minimum Tax questi temi principali per il presidente americano Joe biden come anticipa un alto funzionario dellaazioni e statunitense citato dalla CNN l’obiettivo principale di oggi affermare che l’America è fermamente impegnata nei confronti degli alleati e dei partner nella diplomazia faccia a faccia e alti livelli fettine mattinata di protesta vicino alla zona rossa delle G20 una cinquantina di persone verso le 7:40 ha tentato di bloccare la corsia centrale della Cristoforo Colombo i manifestanti sono stati sgomberati al momento si trovano sul marciapiede del controviale la cronaca duplice omicidio di Ercolano l’autore che ha sparato uccidendo il ventisettenne tool.io Pagliaro il 26enne Giuseppe putella scambiandoli per Ladri di auto non voleva uccidere una persona perbene incensurato del distrutto perché non era sua intenzione sono le parole dell’avvocato difensore di Vincenzo Palumbo 53 anni ascoltato ieri in caserma Dopo la morte dei due giovani l’uccisione dei ragazzi ha un volto la nostra comunità scrive Intanto in un post su Facebook il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo è ancora maltempo sull’Italia per il ponte di Ognissanti dopo il passaggio dell’uragano Apollo sulla Sicilia dal Nord Atlanticoun’intensa perturbazione che si presenterà in Italia sotto forma di tempesta il corso di domenica le nuvole di Halloween avanzeranno gradualmente perso il nostro paese influenzando con piogge via via più diffusi nel nord ovest la Sardegna la Sicilia sono in serata le coste laziali si attiveranno venti meridionali di Scirocco e Libeccio sarà lunedì primo novembre giorno di ognissanti che però la tempesta scatenerà tutta la sua potenza farò sapere gli esperti pioggia abbondanti e colpiranno Lombardia Nord Est Toscana Umbria Lazio e Sicilia per poi estendersi più attenuate le regioni centro-meridionali adriatiche era l’ultima notizia per il momento informazione torna la spedizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa