Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio si chiamava ousmane Aveva 28 anni della libertà vigilata dopo una condanna del terrorismo l’attentatore che ieri sul London Bridge a coltellate i passanti uccidendone due e tre prima di venire ucciso dalla Polizia attacco ieri sera anche all’Aia dove tre minorenni Sono state feriti con un coltello da un uomo tuttora in fuga a Parigi evacuata la Gare du Nord che la Polizia ha trovato nella borsa di un viaggiatore un pezzo di artiglieria definito Però inerte ed esplode un caso diplomatico tra Italia e Cina dopo la conferenza che giovedì al Senato visto collegarsi un videogioco attiviste leader della protesta di Hong Kong un’iniziativa che ha mandato su tutte le furie Ambasciata di Pechino a Roma che l’ha bollata come un comportamento irresponsabile suscitando stavolta la reazione di governo e Parlamento con la Farnesinaparla di dichiarazione del tutto inaccettabile totalmente irrispettoso svolta nelle indagini per l’omicidio di Luca sacchi misure cautelari per 5 persone tra cui Anastasia fidanzata della vittima d’accordo con un 24enne pregiudicato amico di Luca che è stato arrestato la ragazza avrebbe tentato di acquistare 15 kg di droga nel suo zainetto trovato i €70000 il clan fasciani e la mafia di Ostia così la Cassazione che ha confermato di condanna i comuni campioni del turismo potranno raddoppiare la tassa di soggiorno portandola fino a un massimo di €10 è una delle principali novità introdotte nel decreto fiscale che tornerà Stamani indiscusso in aula alla camera per concludere le votazioni manca ancora L’intesa sulle modifiche al carcere per i grandi evasori formitalia viva che chiede altre limature siamo stati chiamati da una barca in un pericolo in acque tardi Marta con circa 70 persone in fuga dalla Libia mali autorità italiane non confermano l’invio di soccorsi Così ieri sera l’energia la Matrona arrivato intanto al tribunale dei ministri a Palermo gli atti delvento contro Salvini indagato per sequestro missione nella vicenda opera rilasciata dalla detenzione preventiva alla leader dell’opposizione due volte candidata alla presidenza peruviana keiko fujimori tre mesi in carcere mentre indagata per presunta corruzione il rilascio della figlia dell’ex presidente Alberto stato approvato dal tribunale costituzionale ma non costituisce giudizio di innocenza alla 14A giornata serie A di calcio con anticipi brescia-atalanta alle 15 genoa-torino alle 18 fiorentina-lecce 20:45 per Euro 2020 oggi pomeriggio i sorteggi della fase finale mihanovic torna e assicura Non molla mai nuovo caso di razzismo sullo sport italiano l’azzurro del rugby Miranda denuncia di essere stato aggredito in strada a Milano per la Formula 1 qualifiche oggi ad Abu Dhabi era l’ultima notizia buon proseguimento di torna alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa