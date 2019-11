Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio sono da poco passate le 2 del pomeriggio di venerdì quando un uomo armato di coltello e con addosso un finto giubbotto esplosivo scatena il panico sul London Bridge cuore della capitale britannica ferisce a morte due persone ne accoltella altre tre prima di essere bloccato e ucciso dalla Polizia cinque minuti Tanto sarebbe durato l’attacco secondo quanto riferito da Scotland Yard la salito un ventottenne libertà vigilata aveva partecipato a una conferenza sulla riabilitazione dei detenuti organizzato dalla Cambridge University nella salafismo a poca distanza dal London Bridge riteniamo che l’attacco iniziato all’interno ha spiegato nel vaso commissario di polizia responsabile dell’ antiterrorismo prima che il killer lasciasse l’edificio per procedere al ponte e cambiamo argomento ma rimaniamo a lettopersone sarebbero state ferite in un accoltellamento nella principale via dello shopping della capitale olandese la polizia Ha fermato una persona non si sa ancora se si tratti dell’uomo che era fuggito Dopo l’aggressione circa 35 anni indossa pantaloni verdi e una giacca nera con bordo di pelliccia ha fatto resistenza mentre gli agenti lo facevano salire su un furgone keiko fujimori leader d’opposizione due volte candidato alla presidenza peruviana lasciato la prigione in cui si trovava durante le indagini a suo carico per presunta corruzione la decisione del tribunale costituzionale non costituisce un giudizio di innocenza in merito alle accuse di aver accettato denaro dal col brasiliano delle costruzioni odebrecht e la fujimori potrebbe ancora tornare in una cella cronaca 9 persone sono state arrestate dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catania nell’ambito di un’inchiesta per corruzione sull’esecuzione di lavori di rifacimento delle strade affidati dal locale compartimento dell’anas nella sostituzione di barriere incidentata nella manutenzione delle opere in verdesei sono finite in carcere tre ai domiciliari e cambiamo argomento Erica non ho la vita si è sposata ha maturato la giusta consapevolezza sulla tragedia quella che permette di continuare a vivere il padre molto importante in questo processo lo dici al settimanale Oggi Don Antonio mazzi parlando di Erika De Nardo che nel 2001 con la fidanzatina Omar uccise la mamma il fratellino a Novi Ligure Erika è stato e della comunità Exodus fondata da Don Mazzi che la vigilia dei suoi 90 anni ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Erika De Nardo aveva 16 anni quando insieme allora fidanzatino Omar Favaro anche lui si dice II 96 coltellate la madre Susy Cassini e fratello Gianluca di 11 anni ha donna venne ritrovata sul pavimento della cucina il figlio nella vasca da bagno al piano superiore fu la stessa Erika dare l’allarme dicendo di essere riuscita a sfuggire degli sconosciuti armati di coltello entrati all’improvviso in cassa E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa