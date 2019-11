Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale è ancora lavoro di una buona giornata da stazione da Francesco Vitale in studio Londra l’attentatore era un ventottenne usma cane libertà vigilata era stato condannato per terrorismo attacco anche all’Aia dove tre minorenni Sono state ferite con uno coltello da uomo in fuga a Parigi evacuata lagarde Nord dopo che la Polizia ha trovato nella borsa di un viaggiatore un pezzo di artiglieria definito Però inerte e c’è scontro sulla crisi di Hong Kong parlamentari italiani con Bong per la Farnesina inaccettabile di ingerenza dell’ambasciata cinese forte Visto appunto espresso dal Ministero degli Esteri è l’ambasciatore di Pechino per casellati sono inaccettabili le parole dell’ambasciatore film parla di un ambasciata cinese irrispettosa difendo i nostri parlamentari ha detto il primo ministro Giuseppe Moscati era concentrato sulla priorità del paese che si è chiuso uno dei più grandi casi criminalila storia ricomincia promesso sarà quello il momento in cui risponderai parlerà del percorso futuro e quanto scritto in una nota del governo pubblicata in serata nella nota sono stato ufficialmente smentita e spaccature nel gabinetto dei ministri di largamente parlato in giornata di ieri i media maltesi e torniamo a parlare dell’omicidio di Luca sacchi 5 misure cautelari c’è anche Anastasia la fidanzata della vittima colpita dalla dell’obbligo di presentazione in caserma per gli investigatori la ragazza avrebbe tentato di acquistare un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti perquisita la sua abitazione tra i destinatari delle misure cautelari se anche Giovanni Princi l’amico di Luca sacchi la famiglia della vittima Anastasia ci ha mentito e chiudiamo parlando di musica Tiziano Ferro con accetto miracoli basta subito in testa scherzando Romano the supreme all’anagrafe Davide Mattei alla classifica degli album più venduti della settimana dal 22 al 29 novembre Secondo i dati di fimi-gfk il podio è completatocambiato con le new entry femmina Ivano Fossati con l’album omonimo e al terzo i Coldplay con Everyday Life scivola il quinto posto il rapper Marracash con il suo nuovo album persona tra le compilation subito al primo posto gli inediti di XFactor 13 ed era l’ultima notizia buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa