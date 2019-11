Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio uno degli Eroi che ieri hanno bloccato l’assalitore cercato di salvare la vita ad una delle vittime dell’attacco su London Bridge è un omicida in libertà vigilata secondo quanto scrive il melo on-line e l’uomo è James Ford 42enne condannato all’ergastolo nel aprile del 2004 con un minimo di 15 anni da scontare per l’omicidio di Amanda Champion una ragazza di 21 anni con difficoltà di apprendimento Fonti del governo hanno confermato che Ford si trovava ieri sul London Bridge al momento dell’attentato l’attentatore si chiamava Aveva 28 anni ed era in libertà vigilata dopo una condanna per terrorismo non hanno Invece tutti e tre i minorenni feriti ieri in un attacco al coltello al Grottola via dello shopping all’Aia sono stati dimessi nella notte alle dall’ospedale lo riferisce la polizia olandese su Twitter aggiungendo in un altro tweet che le indagini sul sospetto continuano a pieno una valanga è caduta nella zona del Monte Bianco travolgendo almeno due sciatori lo ha riferito il soccorso alpino Valdostano che sta intervenendo sul posto il distacco si è verificato la stazione di arrivo della funivia skyway del Monte Bianco in una zona in cui si pratica lo sci fuori pista è aumentato a 50 il numero delle vittime del terremoto di martedì in Albania se sono terminate le ricerche di eventuali superstiti o corpi senza vita tra le macerie l’ho annunciato questa mattina il premier Edi Rama affermando che i feriti sono circa 2000 il premier hai indicato che secondo i dati preliminari circa 900 edifici a Durazzo oltre 1465 nella capitale Tirana hanno subito gravi danni lo sport calcio Serie Aquattordicesima giornata inizia oggi con gli anticipi brescia-atalanta alle 15 genoa-torino alle 18 fiorentina-lecce alle 20:45 domani a chiusi in casa Hospital Sassuolo l’Inter a San Siro attende la Spal alle 15 è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa