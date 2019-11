Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriele a Luigi in studio si chiamava usman Khan Aveva 28 anni ed era in libertà vigilata dopo una condanna per terrorismo l’attentatore che ieri sul London Bridge accoltellato i passanti uccidendone due prendono tre prima di venire ucciso dalla Polizia ad intervenire anche un ex omicida Sarebbe lui uno degli Eroi che sul London Bridge ha tentato di evitare la strage attacco ieri sera anche in Olanda L’Aia dove tre minorenni Sono stati feriti con un coltello da un uomo tuttora in fuga a Parigi evacuata la Garden ora dopo che la Polizia ha trovato nella borsa di un pezzo di artiglieria definito Però inerte esplode un caso diplomatico tra Italia e Cina dopo la conferenza che giovedì al Senato ha visto collegarsi in video Joshua Wong la TVdella protesta di Hong Kong un’iniziativa che ha mandato su tutte le furie l’ambasciata di Pechino a Roma che l’ha bollata come un comportamento irresponsabile suscitando a sua volta la reazione di governo e Parlamento la Farnesina che parla di dichiarazione del tutto inaccettabile totalmente irrispettoso nove persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Catania con l’accusa di corruzione perpetrato nell’esecuzione di lavori di rifacimento delle strade affidati alla naspa nella sostituzione di barriere incidentata e nella Manutenzione del verde lungo le stesse arterie i provvedimenti riguardano la terza misura restrittiva adottata dall’autorità giudiziaria nell’ambito dell’operazione bouquet d’oro condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria di Catania che aveva già portato all’emissione di 9 misure cautelari al controllo di appalti per milioni di euro lo sport in chiusura calcio serie A oggi la quattordicesima giornata con tre anticipi Brescia Atalanta alle 15Torino alle 18 fiorentina-lecce alle 20:45 si attendono i sorteggi della fase finale di euro 2020 Italia testa di serie mentre in Formula 1 oggi le qualifiche per il GP di Abu Dhabi è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa