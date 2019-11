Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale dell’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Torniamo sul Monte Bianco dove questa mattina una valanga è caduta travolgendo almeno due sciatori sul posto il soccorso alpino Valdostano ma per i due scialpinisti non c’è stato nulla da fare sono stati ritrovati senza vita il distacco si è verificato sotto la stazione di arrivo della funivia skyway del Monte Bianco in una zona in cui si pratica lo sci fuori pista a Londra uno degli Eroi che ieri hanno bloccato l’assalitore cercato di salvare la vita ad una delle vittime dell’attacco sul London Bridge è una gita in libertà vigilata secondo quanto scrive il meno on-line l’uomo a jamesford non è 42 anni condannato all’ergastolo nell’aprile del 2004 con un minimo di 15 anni da scontaresuicidio di Amanda Champions una ragazza di 21 anni con difficoltà di apprendimento Fonti del governo hanno confermato che forza si trovava ieri sono Umbridge al momento dell’attentato l’attentatore si chiamava usman Khan Aveva 28 anni ed era in libertà vigilata dopo una condanna per terrorismo in Olanda dopo l’attacco di ieri coltello alla mano a grossmarkt della via dello shopping all’Aia sono stati dimessi nella notte dall’ospedale i tre minorenni feriti lo riferisce la polizia olandese su Twitter Aggiungendo che le indagini sul petto continuano a pieno ritmo rilasciata dalla detenzione preventiva la leader dell’opposizione due volte candidata alla presidenza peruviano a keiko fujimori 13 mesi di carcere indagata per presunta corruzione il rilascio della figlia dell’ex presidente Alberto è stato approvato dal tribunale costituzionale ma non costituisce giudizio di innocenza Sportcalcio quest’oggi 14A giornata di serie A con tre anticipi alle 15 Brescia Atalanta Genoa Torino alle 18 fiorentina-lecce alle 20:45 domani juventus-sassuolo mentre l’Inter attende la Spal è tutto dalla redazione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa