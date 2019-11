Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con nell’informazione ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio Sono stati estratti dalla neve I corpi dei due sciatori travolti da una valanga che si è staccata nella zona di punta helbronner Siamo sul Monte Bianco non ci sarebbero altre persone coinvolte nel distacco Lo ha comunicato il soccorso alpino Valdostano intervenuto sul posto il distacco è avvenuto sotto la stazione di arrivo della funivia skyway del Monte Bianco tra il Colle del gigante il canale Tassotti a lanciare l’allarme era stato Uno sciatore che ha assistito all’incidente britannici invece fanno luce su uno degli Eroi che ieri hanno bloccato l’assalitore cercando di salvare la vita ad almeno una delle vittime dell’attacco sulla Umbridge secondo quantodal medico online uno degli eroi e un galeotto James Ford 42enne condannato all’ergastolo nell’aprile del 2004 con un minimo di 15 anni da scontare per l’omicidio di Amanda Champion una ragazza di 21 anni con difficoltà di apprendimento Fonti del governo hanno confermato che si trovava ieri sul London Bridge al momento dell’attentato l’attentatore invece si chiamava Osman can Aveva 28 anni in libertà vigilata dopo una condanna per terrorismo in un anno invece sono stati dimessi i tre minorenni feriti ieri in un attacco al coltello a Grottammare la via dello shopping lo riferisce la polizia olandese su Twitter Aggiungendo che le indagini sul sospetto continuano a pieno ritmo parliamo di banca Adesso Unicredit diluisce la propria presenza in Turchia ed esce dalla joint ventures che controlla yapi kredi il gruppo di Piazza Gae Aulenti scende al 31 e 93% kolding sale al 49 99vento della banca turca il restante 18% delle azioni di iapi continuerà ad essere quotato alla borsa di Istanbul l’impatto dell’operazione yapi kredi sul conto economico Unicredit sarà un miliardo di euro sul conto economico lo sport in chiusura calcio è Serie A 14A giornata in campo Brescia e Atalanta seguire Genoa Torino e Fiorentina a Lecce domani la Juventus ospita il Sassuolo mentre l’Inter attende a San Siro la Spal sugli altri campi Lazio Udinese Parma Milan e Napoli Bologna Verona Roma e Cagliari Sampdoria è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa