Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 30 novembre in studio Giuliano Ferrino spaziale informazioni Ester in primo piano uno degli Eroi che ieri hanno bloccato l’assalitore cercato di salvare la vita ad una delle vittime dell’attacco sul London Bridge è un omicida in libertà vigilata secondo quanto scrive il mio on-line l’uomo si chiama James Ford un 42enne condannato all’ergastolo nel aprile del 2004 con un minimo di 15 anni da scontare per omicidio di Amanda Champion una ragazza di 21 anni con difficoltà di apprendimento non ti del governo hanno confermato che Ford si trovava ieri sul London Bridge al momento dell’attentato attentatore si chiamava ousmane canna 28 anni della libertà vigilata dopo una condanna per terrorismo esclusi i contatti dell’attentatore con l’Italia ed è di due sciatori deceduti il bilancio della valanga caduta oggi sul Monte Bianco nella zonatuta 3000 metri di quota circa il loro corpi Sono stati estratti della Neve dai soccorritori arrivati in pochi minuti dopo il distacco non sarebbero coinvolte altre persone secondo quanto si è appreso dal soccorso alpino Valdostano che sta terminando le verifiche il distacco è avvenuto a 500 metri sotto la stazione di arrivo della funivia skyway del Monte Bianco tra il Colle del gigante il canale Tassotti l’allerta è stata data da Uno sciatore incidente migranti i sommozzatori della Guardia Costiera hanno recuperato 3 cadaveri primi ritrovati dopo il naufragio di una settimana fa venuto nel mare di Lampedusa un miglio dall’isola dei conigli non si conosce ancora il sesso dei profughi morti appena recuperati subito dopo la tragedia erano state recuperate le salme di 5 donne di chiusura sposiamoci in Albania è aumentato a 50 il numero delle vittime del sisma di martedì mentre sono terminate le ricerche di eventuali superstiti o corpi senza vita tra le macerie l’ho annunciato questa mattina il premier Edi Rama a Fernando che i feriti sono circa 2000 il premier ha inoltre indicato nel secondo i dati preliminari cercano diedificio a Durazzo e oltre 1475 nella capitale Tirana hanno subito gravi danni e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

