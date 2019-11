Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura L’Italia non può pensare di firmare al buio bene che ci sia una riflessione lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul quando avremo le tutto potremmo verificare se il pacchetto convenga l’Italia oppure no Secondo me è strano Non accelerare in maniera incauta Ma difendere i propri interessi è bene che i negoziati proseguono con il protagonismo dell’Italia Salvini intanto la querela di Conte non è arrivata ma non ho paura le parole dell’ex Ministro dell’Interno Palazzo dei marescialli sede del CSM è e deve restare in zona smilitarizzata sottratta estranea l’influenza delle Correnti dei partiti dal vicepresidente del CSM David Ermini nella sua relazione del trentaquattresimo congresso nazionale dell’associazione nazionalegli strati in corso a Genova con riferimento per la vicenda che ha visto coinvolto Palamara Erminia ha detto che quanto accaduto nei mesi scorsi indica un crinale degli riversibilità e richiede una delle proprie a cesura con il passato un deciso passo indietro abbiamo L’unico obiettivo non possiamo essere divisi ha detto il guardasigilli Alfonso Bonafede dallo stesso palco e ha puntualizzato nel nuovo sistema elettorale del CSM non ci sarà alcun meccanismo di sorteggio Chi ha aumentato a 50 il numero delle vittime del terremoto di martedì in Albania mentre sono terminate le ricerche di eventuali superstiti o corpi senza vita tra le macerie annunciato questa mattina il premier Edi Rama fermando che feriti circa duemila il premier e inoltre indicato che secondo i dati preliminari circa 900 edifici a durate oltre 1400 75 nella capitale Tirana hanno subito gravi danni andiamo in Perù in chiusura rilasciata dalla detenzione preventiva al leader d’opposizione due volte candidato alla presidenza peruviana keiko fujimori 13 mesi in carcere mentre indagata per presunta corruzione il rilascio della figlia dell’ex presidenteCerto è stato approvato dalla tribunale costituzionale ma non costituisce giudizio di innocenza è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione Provato Ho provato

