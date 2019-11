Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura L’Italia non può pensare di firmare al buio è bene che ci sia una riflessione sono le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul mess quando avremo tutto potremmo verificare se il pacchetto convenga l’Italia oppure no Secondo me è strano Non accelerare in maniera incauta Ma difendere i propri interessi è bene che i negoziati proseguono con il protagonismo dell’Italia Franceschini risponde Dopo le parole di Di Maio aspettiamo i fatti un gioco in questione c’è la credibilità dell’Italia lo spread dei mercati Viene anche Carlo Calenda i miei amici del PD 5 Stelle C’è solo un modo gestirli cancellarli Salvini sulla querela di Conte spiega non è arrivata e non ho paura la cronaca di due sciatori deceduti il bilancio della valanga caduta oggi sul Monte Biancola m di qua per circa i loro corpi Sono stati estratti dalla neve dai soccorritori non sarebbero coinvolte altre persone quindi sta che è venuta a 500 m sotto la stazione di arrivo della funivia skyway tra il Colle del il canale Tassotti allerta è stata data da Uno sciatore classifica l’incidente diritto Sacchiero ma c’è una terza persona che ha fornito a Giovanni Princi ad Anastasia i €70000 che servivano per Wiko di 15 Kg di hashish i PM della procura di Roma che indagano sull’omicidio di Luca lo scrivono nella richiesta delle 5 misure cautelari di ieri potrebbe svolgersi mercoledì intanto l’interrogatorio della fidanzata della vittima mentre giorno prima te l’hanno sentiti Marcello de propris Il 22enne accusato di concorso in omicidio per avere fornito ai Killer la pistola del delitto e Giovanni principi pregiudicato amico di tacchi che avrebbe con sotto la trattativa con i pusher in chiusura andiamo a Londra ousmane cane il ventottenne già condannato per terrorismo e simpatie all’isis protagonista ieri della London Bridge aveva partecipato Nemesisad un programma governativo di radicalizzazione riabilitazione dei detenuti estremisti l’attentatore era in libertà vigilata dopo una condanna per terrorismo il governo assicurato di voler fare chiarezza sulla mancata vigilanza sul Killer dopo la scarcerazione anticipata regina Elisabetta inclina espresso tristezza per l’accaduto e gratitudine verso i soccorritori intervenuti e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

