Ultime Notizie Roma del 30-11-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio tasse rinviate ad aprile in parte saranno cancellate via Libera del Consiglio dei Ministri al Decreto Ristori qua per il provvedimento stanzia altri 8 miliardi di aiuti alle attività e ai lavoratori più difficoltà rinviata ad aprile le scadenze fiscali per imprese in difficoltà previsto un fondo per esonerare Alcune categorie Dal pagamento di imposte e contributi Secondo l’ultimo aggiornamento dei dati del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati 20648 nuovi casi a fronte di 176934 tamponi effettuati 541 i decessi sabato i casi erano stati 26323 con 686 decessi e 225940 tamponi nei prossimi giorni Due piattaforme vaccinali anti-covid verranno sottoposteagli ospiti abilmente l’approvazione se riscontrate tutte le garanzie l’ho detto il professor Franco Locatelli Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e componente del comitato tecnico scientifico Che presiede alle analisi della situazione epidemiologica e alla individuazione di misure di mitigazione sanitaria intervenendo su Rai 3 a Che tempo che fa da oggi in arancione folla nel centro di Torino fino a Milano si rianimano le vie dello shopping per noi è pure ossigeno dicono i commercianti non ci chiudono mai più anche la Calabria cambia colore perfetto dell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza arancione giallo passano invece Liguria e Sicilia l’appello della sindaca di Torino appendino lo shopping sia responsabile andiamo in Francia i quattro agenti di polizia in catena il messaggio a Parigi del produttore musicale nero Michel de klerk sono stati incriminati questa notte quindi loro sono stati incarcerati e lo rendono noto fonti giudiziarie tra di loro in particolare Sono accusati di violenzadizionario da parte di una persona depositaria dell’autorità pubblica e falso in scrittura pubblica In conformità con le richieste della procura di Parigi fatte ieri dal pubblico ministero ed è tutto buon proseguimento di Ascom

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa