Ultime Notizie Roma del 30-11-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale lunedì 30 novembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi vertice straordinario dei presidenti di regione per cercare una linea comune in vista del confronto col Governo sul prossimo dpcm anti-covid la trattativa sarà in particolare su spostamenti coprifuoco orari dei Lo stabile intanto la 11,7% rapporto Nazionale positività tamponi salgono a 221 i decessi tra i medici il vaccino oggi incontro tra la seiser Arcuri speranze esclude una ferita parlando di una grande campagna di Persuasione Locatelli vede due vaccini per il regalo di Natale via libera ieri sera del Consiglio dei Ministri il decreto Ristori quater altri 8 miliardi di aiuti di attività lavoratori in difficoltà a causa del covid per chi abbia subito una significativa perdita di fatturato sarà possibile una perequazione delle misure di ristoro concessa Nel 2020 con un esonero totale o parziale delle riprese disenti fiscali e contributivi nel 2021 tensione nella maggioranza sulla cabina di regia del governo per il recovery Plan a Oggi riunione dell’eurogruppo sul Mes weiden restano scelto 7 donne lo staff che ha la casa bianca dovrà occuparsi della comunicazione prima volta nella storia la nuova portavoce Sara James a chi 41enne di origini Greco polacche frattura al piede destro intanto per il presidente eletto americano caduto mentre giocava col cane dovrà portare un tutore in medioriente oggi visita di about in Egitto scende oggi da rosso arancione l’allerta maltempo in Sardegna dove sono ufficialmente salite a tre le vittime dell’alluvione nel nuorese troppa burocrazia impedito di mettere in sicurezza i territori a cosa il governatore Solinas gialla l’allerta oggi in Abruzzo Basilicata Calabria e Puglia la pagina sportiva nella nona giornata della Serie A di calcio il Napoli travolge la Roma 40 al San Paolo che presto porterà il nome di Maradona il Milan batte 20 a San Siro la Fiorentina KO casalingo della Lazio 3-1 per l’Udinese Bologna Crotonema zero Cagliari Spezia 22 oggi posticipi torino-sampdoria alle 18:30 e Genoa Roma 20:45 svolta nelle indagini sulla morte di Diego la giustizia Argentina Indaga il medico Leopoldo Lue per la Formula 1 incidente choc ieri alla partenza del GP del Bahrain la ASL del Francese grotian va in testacoda sbatte contro le protezioni e subito in fiamme spezzandosi in due il pilota esce dalla vettura dopo 9 secondi miracolosamente illeso la gara è stata vinta da camerton davanti a verstappen e album decima la Ferrari di Leclerc 13 Vettel ed è tutto per questa edizione buon proseguimento di ascolto

