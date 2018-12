Ultime Notizie Roma del 30-12-2018 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi atteso con il voto finale l’okay definitivo alla manovra che ieri tra le polemiche ha incassato la fiducia della Camera dura protesta delle opposizioni City PD in piazza Montecitorio gilet azzurri con la scritta Basta tasse per i deputati di Forza Italia in aula governo ottimista sulla sterilizzazione degli Aumenta le tariffe autostradali secondo Fonti del Metti il blocco riguarda anche Autostrade per l’Italia e strada dei parchi e attesa per oggi la decisione del GIP e mantenere in carcere due degli accusati per l’attacco tifosi napoletani a Milano costato la vita il trentottenne Daniele Belardinelli resta libero invece il capo ultras nerazzurro Marco piovella indicato da uno degli arrestati come organizzatore dell’assalto presentato se ieri spontaneamente in questura a Napoli in 10.000 hanno indossato maschere di koulibaly contro i cori razzisti Il Cairo risponde subito e con la forza l’attentato contro un bus turistico vicino allechiami di di Giza 40 terroristi sono stati uccisi dalle porte di sicurezza durante una serie di incursioni contro Gruppo mi che stava pianificando attacchi un cittadino svizzero di origini marocchina è stato arrestato nell’inchiesta sull’uccisione delle due turiste scandinave oggi elezioni presidenziali in Congo si vota anche in Bangladesh preoccupazione Ma nessun danno per una scossa di terremoto di magnitudo 3,2 avvenuta 24:52 a est di Roma e chiaramente avvertita dalla popolazione il film ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro tra Gallicano e Colonna Due scosse di magnitudo 2,9 sono stati invece registrati in provincia di Catania 1:00 a 24:36 l’altra alle 4:12 è morta la settantenne cingalese sommersa da formiche durante il suo ricovero all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli avvocato ieri ha presentato denuncia la mancanza di cure ha provocato nella donna piaghe da decubito profondissime che le hanno leso la cute la carne fino quasi alle ossa trasferita con urgenza in rianimazione all’ospedale del mare è decedutail riesame di Potenza conferma il divieto di dimora per Pittella le indicazioni rilievi della Cassazione Evidentemente non sono stati ritenuti decisivi dal Tribunale del riesame di Potenza Antonello Troya il Tribunale del riesame di Potenza ha confermato il divieto di dimora del Capoluogo Lucano per Marcello Pittella del PD sospeso alla carica di presidente della giunta regionale della Basilicata in seguito al inchiesta sulla sanità Lucana della procura della Repubblica di Matera lo si è appreso ieri al Palazzo di Giustizia di Potenza lo scorso XXVI novembre La Corte Cassazione aveva annullato con Rinvio la precedente decisione del riesame chi aveva confermato gli arresti domiciliari per Pittella disposto dal gip il 6 luglio scorso successivamente il 24 settembre gli arresti domiciliari erano stati modificati al GIP del divieto di dimora potenza la sospensione di Pittella la cooperatore è una conseguenza della legge Severino sport in chiusura si sblocca Higuain nel Milan esce dalla crisi nelle posticipo dell’ultima andatadell’anno i rossoneri battono la Spal 21 in rimonta San Siro e continuano la rincorsa Champions rosso persuaso che salta la Supercoppa contro la Juventus bianconeri record chiudono andata con 53 punti dopo la vittoria per da uno sulla Sampdoria Napoli Bologna finisce 32 empoli-inter 0-1 Lazio Torino 1 a 1 parma-roma 0-2 Sassuolo Atalanta 2 a 6 Udinese Cagliari 2 a 0 Genoa Fiorentina 0 0 Chievo Pordenone 10 oggi in campo la serie B con le prime 5 tutte in trasferta ed è tutto Buona giornata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa