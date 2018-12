Ultime Notizie Roma del 30-12-2018 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata e una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio continuano le indagini gli interrogatori sugli scontri che il 23 dicembre hanno preceduto la partita tra Inter e Napoli durante i quali è morto investito da un’auto l’ultra del Varese Daniele Belardinelli il capo ultras della curva nord dell’Inter indicato da uno di 3 ragazzi arrestati come l’organizzatore della tacca tifosi partenopei resta libero mentre si attende per oggi la decisione del GIP se mantenere in carcere come chiesto dai PM due degli accusati Per quanto accaduto a Milano la politica la camera ha votato la fiducia sul testo della legge di bilancio 2019 con 327 Sì ma per il via libera definitivo alla manovra si dovrà ancora attendere la seduta riprenderà Più tardi lo scopo è quello di mettere un punto entro il 31 dicembre ultimo giorno utile per evitare l’esercizio provvisorio di bilancio dopo ilsulla fiducia Montecitorio ha continuato a votare per esaminare i 244 ordini del giorno presentati sul tetto ci spostiamo nella capitale a Roma una scossa di terremoto di magnitudo 3,3 stata registrata la 24:52 nella zona est della provincia di Roma 24 km dalla capitale secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro 10 km di profondità ed epicentro tra Gallicano e Colonna la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione ma non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose c’è aria di ottimismo al Ministero dei Trasporti dove si ritiene ormai Certo il blocco degli aumenti delle tariffe dei pedaggi su gran parte della rete autostradale lo rivelano Fonti del miti che spiegano che lo stop e riguarderà in particolare Autostrade per l’Italia e strade dei parchi per intenderci la 24 il 25 per altre concessionarie invece i ritocchi saranno minimi e gestori hanno assicurato che d’ora in poi sarà valutato in modo più puntuale il rapporto tra tariffe andamento dei prezzie investimenti lande desolate ora L’opposizione chiede le dimissioni di Oliverio i gruppi di minoranza in consiglio regionale invocano un atto di rispetto verso la regione Calabria il governatore separi suo destino da quello dell’istituzione che rappresenta Antonello Troya la decisione del tribunale del riesame di confermare l’obbligo di dimora per il presidente Marley verio apre un nuovo al pesante scenario alla vita politica amministrativa della Regione lo sostengono in una notte gruppi di minoranza in consiglio regionale Forza Italia casa in libertà e Fratelli d’Italia visto l’impossibilità fisica è il capo dell’esecutivo scrivono in una nota di esercitare il suo ruolo di rappresentanza e di guidare in prima persona i processi decisionali non sappiamo per quanto tempo ancora io e te la regione in uno stato di assoluta paralisi che la Calabria non può permettersi a ciò si aggiunge l’inesorabile caduta di immagine che la regione sta registrando a livello nazionale anche in relazione al nuovo capo di accusa i Poohd’Alpone investigativo le posizioni personali di chi è il potere si intrecciano inevitabilmente vestire delle istituzioni E per tale motivo sostengono ancora i membri gruppi della minoranza che pur mantenendo una posizione assolutamente garantista nel contempo rispettose la vuole la magistratura chiediamo alla presenza di verio un altro di rispetto verso la Calabria allo scopo di evitare una lunga agonia politico-istituzionale che potrebbe avere effetti devastanti per il futuro festa di Capodanno già c’è aria di musica appuntamenti in tutta Italia In particolare a Riccione un grande evento la sera di San Silvestro caratterizzata da varie proposte di intrattenimento diffusa sul 3 location e tre palchi tre proposte artistiche per coinvolgere più luoghi della città e farne un’unica grande festa in particolare in una di queste la voce di Alessio Bernabei in piazzale Ceccarini per salutare insieme il passaggio al nuovo annoNon vedo l’ora di salire sul palco di Riccione Io di solito Riccione l’ho sperimentata come ci sta estiva quindi gliel’ho frequentata di ferragosto Ho suonato in quel palco tavolo assaggerò anche per Capodanno e non vedo l’ora di salire con lo spirito natalizio e con lo spirito di un inverno e di un giugno 2019 che stava per arrivare e non vedo l’ora di reale garigliani perché Riccione è una città molto calda delle persone molto partecipi alla musica e all’intrattenimento quindi non vedo l’ora di salire su quel palco il 2019 sarà per te anche un anno di viaggi di tour di spettacoli di incontro con il pubblico qualche anticipazione quest’anno studio 2018 l’ho passato anche è uscito il mio disco nuovo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa