Ultime Notizie Roma del 30-12-2018 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione domenica 30 dicembre in studio Giuliano Ferrigno Siamo sotto attacco il governo la manovra del Popolo la democrazia è il fatto che appare a metà mattinata sul blog delle stelle che provocano nuova bagarre nell’aula della camera dove si votano gli ordini del giorno in attesa del voto finale sulla legge di bilancio per il tardo pomeriggio Presidente della Camera dico che la democrazia non è sotto attacco tutti si esprimono in modo libera le posizioni fanno il loro lavoro e loro diritto porti la legge di bilancio Taglia corto Pico il dibattito si accende mentre da blog pentastellato sparisce il post e preoccupazione Ma nessun danno per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 avvenuta 24:52 adesso di Roma e chiaramente avvertito dalla popolazione il film avuto ipocentro 10 km di profondità epicentro tra Gallicano e Colonna Due scosse di magnitudo 2.9 sono stati invece registrati in provincia di Catania una 24:36 l’altra alle 4:12 la cronaca è morta la settantenne cingalese sommersa da formiche Duransalita dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli suo avvocato ieri ha presentato denuncia la mancanza di cure ha provocato nella donna piaghe da decubito profondissime che le hanno reso la tutela carne fino a quasi alle 8:00 trasferita con urgenza e rianimazione all’ospedale del mare è deceduta l’ultima notizia in chiusura oggi rivolgono una saluto speciale alle famiglie qui presenti un applauso alla famiglia che stanno qui a famiglia non ti ho dato bisogna custodirla sempre difenderla l’ha detto papà Francesco alla termine dell’angelus nella festa della Santa Famiglia il papà anche parlato del Congo e chiesto di pregare per tutti coloro che soffrono a causa della violenza della ebola auspicando che tutti si impegnino a mantenere un clima che permetta di un regolare e pacifico svolgimento delle elezioni è tutto grazie per averci seguito le news torno alla prossima edizione

