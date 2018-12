Ultime Notizie Roma del 30-12-2018 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno è attesa per oggi la decisione del GIP se mantenere in carcere due degli accusati per l’attacco tifosi napoletani a Milano portato la vita al trentottenne Daniele Belardinelli presta libero invece il capo Ultrà nerazzurro Marco piovella indicato da uno degli arrestati come organizzatore dell’assalto è presentato sia di spontaneamente in questura a Napoli in diecimila indossato maschere di koulibaly contro i cori razzisti su Facebook di Armando Maradona posta una foto in cui viene addosso la maglia numero 26 di koulibaly ho giocato 7 anni con il Napoli Anch’io ho subito i cori razzisti lacune tifoseria ricorda ancora gli striscioni che recitavano Benvenuti in Italia mi sento ancora più napoletano e voglio essere vicino a koulibaly Spero che questo episodio conclude nel suo post Maradona segni un punto di svolta per eliminare una volta per tutto il razzismo dal calcio per me l’argomento del ticket d’ingresso Aveneda ieri sera una realtà lo consente una norma inserita nella legge di bilancio che la camera vota e che prevede la possibilità di applicare il contributo tra due ore €55 a chi raggiungere con una qualunque vettore la città antica andrà a sostituire l’attuale tassa di soggiorno l’ipotesi che funzioni con il sostituto d’imposta a pagare come sovrapprezzo sui biglietti Dovrebbero essere le compagnie che fanno servizio di trasporto pullman aerei navi da crociera a fini commerciali in arrivo a Venezia Piazza eri in chiusura almeno 15 persone sono rimaste uccise incontri tra manifestanti e polizia diverse zone del Bangladesh mentre sono in corso le lezioni si riferiscono i media locali la stessa ti disprezza ricevuto oltre 50 segnalazioni di intimidazioni minacce ai seggi denunciati da sostenitori nell’opposizione anche se non è stato in grado di verificare in modo indipendente e tutto grazie per averci seguito le muse tornando alla prossima edizione

