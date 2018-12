Ultime Notizie Roma del 30-12-2018 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno restano in carcere di 3 ultra interisti arrestati per la rissa aggravata e altri reati per gli scontri del 26 dicembre a Milano prima di Inter Napoli che sta donazione di stile militare preordinate avvenuta distanza scrive il gip Guido Salvini nella sua ordinanza per la grande risonanza avuta dagli scontri il giudice ritiene che si possono scatenare azioni simili anche episodi di rappresaglia un episodio che quindi pone un livello molto elevato di gravità ben superiore a quello di una comune Rizza resto invece libero il capo ultras della curva dell’Inter Marco piovella è bagarre alla Camera durante l’esame degli ordini del giorno alla manovra per un post per il blog delle stelle che parla di terrorismo Denuncia una tata governo manovra del Popolo e Democrazia da presidente della Camera dico che la democrazia non è sotto attacco tutti si esprimono in modo libero le posizioni fanno il loro lavoro e loro diritto poi se la legge di bilancio taglia. Picoil dibattito si accende mese dal blog pentastellato sparisce il posto in cui viene intanto a Palazzo Chigi per smentire le ipotesi di l’impasto nel governo a gennaio nessun rimpasto dice non esiste alcuna ipotesi nessun vertice si è mai parlato di rimpasto mai tieni conto è attaccato da manovra ridicole le opposizioni la manovra di mettere nelle tasche degli italiani più di 20 miliardi e arriva il ticket di ingresso a Venezia lo consente una norma della legge di bilancio della camera vota che prevede la possibilità di applicare il contributo come tassa di sbarco fino a €10 a chi raggiunge con qualunque vettori la città antica riguarda solo i turisti giornalieri serata alternativa l’attuale imposta di soggiorno la misura fiscale di leggere il testo potrebbe conseguire un effetto e moderare l’accesso delle grandi navi alla zona Lagunare di chiusura una notizia di cronaca è un commerciante di ortofrutta di 45 anni residente in provincia di Padova Il camionista fermato dai Carabinieri del nucleo di Siena per la morte di Arturo fratelli il 17enne travolto è ucciso venerdì sera nelle Senise a carico del Duomo estate metto un fermo di indiziato di Delitto per omicidio stradale aggravato dalla fuga dalla Procura della Repubblica di Siena di 45 anni interrogato non ti scoccia si trovaora nel carcere di Rovigo e tutto grazie per averci seguito le invio tornano alla prossima edizione

