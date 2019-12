Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Vitale in studio blindata la squadra con la nomina annunciata dei ministri al posto di fioramonti Conte prepara la verifica di governo nuovo nodo la prescrizione che divide Movimento 5 Stelle TB parts tanto rapida delle regionali del 26 gennaio in Emilia Romagna e Calabria Bonacini sempre la lista Imola col sindaco Milanese sala Salvini da Bologna attacca Conte vive male ossessionato da me argomento non staremo a guardare l’iran mettere Uomini e donne americane in pericolo così Pompeo dopo i bombardamenti americani di ieri contro postazioni fido iraniani in Iraq e Siria 4 mesi erano caduti vicino a Basilea che ospita soldati americani e Taggì Oggi è il tredicesimo anniversario della morte di Saddam Hussein e oggi anche allerta gialla per maltempo sul versante tirrenico e sui settori centro-orientali della Siciliaieri una valanga si è staccata sui Dolomiti del Brenta travolgendo quattro persone morto uno scialpinista di 28 anni la procura di Bolzano aperto intanto un’inchiesta sulla tragedia in Val Senales dove venga ucciso una donna e due bambini tedesche l’uomo che armato di Machete ha ferito 5 persone in casa di un rabbino vicino New York non è un terrorista Ma è un malato di mente che non è aiutato da te ma lo afferma il reverendo page che conosce grafton Thomas da 10 anni sale Intanto il bilancio dei morti nella sparatoria in una chiesa del Texas le vittime sono tre incluso l’uomo che ha aperto il mercato ieri a Pozzallo i 32 migranti salvati dalla Alan kurdi della NG Sia ad assegnare il porto sicuro è stato originale per proteggere le 5 donne 10 bambini e Commissione Europea ha avviato la procedura per il ricollocamento si fa sempre più critica intanto Little Action del conflitto in Libia con la Turchia che manda 300 miliziani siriani a Tripolimorto non è stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo per la gestione qualsiasi operazione con perché in ferma la Roma in un comunicato la società Sta per passare a un altro americano con Pallotta che sembra pronto a cercare l’ultimo Rialto messo dal magnate texano Cristiano Ronaldo intanto si aggiudica Il Globe Soccer Awards 2019 E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa