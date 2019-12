Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio il leader nordcoreano Kim jong-un ha chiesto i suoi militari diplomatici di preparare misura offensive non meglio specificate per proteggere la sicurezza e la sovranità del paese così riferiscono i media statali della Corea del Nord Kim aveva convocato ieri sera una riunione di suoi massimi funzionari in vista della scadenza a fine anno del ultimatum rivolto da Pyongyang agli Stati Uniti affinché modifichino la loro posizione sui negoziati nucleari in stallo durante la riunione del partito dei lavoratori di Corea Kim ha anche analizzato in modo completo e dettagliato i problemi che sorgono negli sforzi per ricostruire la moribonda economia del nord è assegnato compiti per correggere urgentemente la grave situazione dei principali settori industriali Così ha detto all’agenzia di stampa centrale CoreaCambiamo argomento la politica italiana il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine hanno annunciato una maratona di 3 anni per mettere a punto le riforme ma per Matteo Salvini interviste del figlio non arriva neanche al primo chilometro leader della Lega ribatte così da Bologna non incontro con i giornalisti in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna previste per il 26 gennaio 2020 Salvini attacca su tutti i fronti governo e parlando della maratona di Conte dice che l’ostacolo sarà la realtà c’è una situazione economica preoccupante idolo distanza tra i due ex alleati del governo giallo-verde non si placa e torniamo a parlare di cronaca un’altra valanghe in Trentino Un’altra vittima un uomo di 28 anni morto dopo essere stato travolto ieri mattina nel gruppo del Brenta insieme ad altri te scialpinisti la slavina si cade nella zona dello Spallone dei massodi non distante dal rifugio tu che la Famiglia riunita a tavola poche chiacchiere e molti cellulari ciascuno perso nei suoi pensieri e questo lo scenarioZombie Papa Francesco significato nell’angelus di ieri che chiesto ai giovani presenti in piazza San Pietro in Vaticano di comunicare di più a casa il pontefice esortato non essere come quella classica tavolo ognuno col telefonino parte nel tempo andò in cui la tavola sembra un silenzio detto come se fossero a messa e chiudiamo dando uno sguardo alla borsa quella di Tokyo Avvia Ultima seduta dell’anno consegna meno malgrado il re degli indici azionari americani da iniziando all’IKEA fatto segnare un rialzo del 19,1% a €60 Sì venerdì scorso i massimi livelli in un apertura di cani l’indice di riferimento c’è dello 0 32% a quota 23761,82 e con una perdita di 55 punti sul mercato dei cambi Lo mantiene stabile sul dollaro 109 40v sull’euro 122 e 30 E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto chi viene alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa