Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stata portata in camera mortuaria Madonna di Campiglio in provincia di Trento la salma dello scialpinista che ha perso la vita ieri mattina lungo lo scivolo ha poco sopra il rifugio tu che sulle Dolomiti di Brenta l’uomo originario di Tuenno 28 anni secondo quanto fa sapere se fosse attivo stava tradendo con Ramponi e piccozza e con gli sci sullo zaino lungo lo scivolo insieme ad altri tre persone quando Un distacco Nevoso ha travolto di Lore tracina medievale fino alla base del canalone senza seguirli la chiamata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata poco dopo le 11 la seconda persona Travolta è stata stabilizzata ed è elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento con più traumi Mentre le altre due persone inglese sono state portate a Valle non ènecessario l’intervento delle altre unità cinofile del soccorso alpino disponibile piazzole l’attacco alla rabbino Trump l’antisemitisme piaga da estirpare attacco con Machete in 5 feriti di cui due in gravi condizioni arrestato un afroamericano di 37 anni che si è dichiarato non colpevole uomo parla di un atto di terrorismo domestico basato su intolleranza è ignorante Papa Francesco all’angelus ha pregato per le vittime dell’attentato a Mogadiscio preghiamo il Signore per le vittime del terribile attentato a Mogadiscio in Somalia dove nelle esplosioni di nuoto sono state uccise altre 70 persone sono vicino a tutti i familiari e quanti ne piangono la scomparsa ha detto Papa Francesco la famiglia Poi ha detto è un tesoro prezioso bisogna sostenerla e tutelarla ha detto nel giorno in cui la chiesa ieri ha celebrato la santa famiglia Un saluto speciale a tutte le famiglie è un invito a comunicare di piùIo mi domando ha detto Stai comunicare tu o sei come quei ragazzi che a tavola Ognuno col telefonino sta chattando in quella tavola sembra un silenzio come fossero ammessi ha detto lanciando un appello riprendere la comunicazione in famiglia le elezioni regionali in Emilia Romagna sfida a distanza tra Sabini e Bonacini maggioranza alla ricerca di un’intesa su fisco e Giustizia l’appello del premier a rileggere l’agenda di governo non L’opposizione Salvini attacca la maratona di Conte si fermerà il primo chilometro gli occhi Intanto sono già puntati sulle elezioni regionali del 26 gennaio si vota in Calabria di Emilia Romagna il candidato del centrosinistra Emilio Bonacini l’appoggio anche del sindaco di Milano e torniamo all’estero Torniamo in Iraq e la protesta contro il governo nella classe di gente al quarto mese del tuo Braccio di ferro per la prima volta colpisce l’industria petrolifera media internazionali riferiscono che alcune centinaia di manifestanti hanno bloccato l’accesso ai campi petroliferi nella zona di Nassirya nesstoolquando la produzione di 82000 barili al giorno una grave perdita per il secondo paese produttore de Lopez nelle scorse settimane si tiene picchetti di sono riusciti a fargli usare scuole uffici un po’ tutto il sud di vaniglia e di nuovo stato programmato non soffro generale la protesta da quasi 4 mesi chiede le dimissioni del Governo è un ricambio di tutta la classe dirigente rimasta la stessa della caduta di Saddam Hussein è dirigente accusata di essere responsabile di una corruzione che ogni anno brucia più risorse del PD Rachele di brutalità per difendere il potere di non essere riuscita a produrre lavoro discriminazione etnica e religiosa PDF prona all’iran E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

