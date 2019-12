Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio dopo questo intenso coinvolgimento non vedo un futuro senza politica queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in colloquio con il quotidiano Repubblica parla di un suo impegno a lungo termine iniziare a ragionare sul proprio futuro quando si ha un incarico così rilevante rischia di creare una falsa e distorta prospettiva ma non mi vedono bello Cincinnato mi devi trago e mi disinteresso della politica il premier è prepara intanto la verifica di gennaio con il nuovo nodo della prescrizione che divide Movimento 5 Stelle è partito democratico e tensioni tra Stati Uniti ed Iran non staremo a guardare Iran mettere Uomini e donne americane in pericolo così Pompeo dopo i bombardamenti statunitensi di ieri contro postazioni filo iraniano inSyria 4 missili erano caduti vicino alla base rakenas che ospita soldati americani a Taggì all’avvicinarsi dello scadere dell’ultimatum ha dato agli Stati Uniti Sul nucleare Kim jong-un e riunì i suoi vertici preparare misure offensive dice il leader nordcoreano maltempo oggi allerta gialla sul versante tirrenico e sui settori centro-orientali della Sicilia ieri una valanga si è staccata sulle Dolomiti del Brenta travolgendo 4 persone morte in uno scialpinista di 28 anni la procura di Bolzano aperto un’inchiesta sulla tragedia di Val Senales dove una valanga ha ucciso una donna e due bambine andiamo in chiusura con nello sport non è stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione qualsiasi operazione con Franklin a ferma la AS Roma in un comunicato la sta per passare ad un’altra proprietà sempre statunitense con Pallotta pronto ad accettare l’ultimo rialzo messo dal magnate texano Cristiano Ronaldo intanto si è aggiudicato Il Globe SoccerWord 2019 è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa