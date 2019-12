Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio il governo va verso la verifica di gennaio il prossimo nodo sarà quello sulla prescrizione che divide il MoVimento 5 Stelle Partito Democratico dopo questo intenso coinvolgimento non vedo un futuro senza politica ha detto intanto il premier Giuseppe Conte in colloquio su Repubblica riferendosi al suo impegno a lungo termine iniziare a ragionare sulle proprio futuro quando si ha un incarico così rilevante rischia di creare una falsa e distorta prospettiva ma non mi vedono bello Cincinnato che mi ritraggo e mi disinteresso della politica ha detto la presidente del consiglio maltempo sull’Italia oggi allerta gialla sul versante tirrenico e sui settori centro-orientali della Sicilia ieri una valanga si è distaccata dalle Dolomiti del Brentasta travolgendo quattro persone morte uno scialpinista di 28 anni ha Procura di Bolzano intanto aperto un’inchiesta sulla tragedia di Val Senales dove una valanga ha ucciso una donna e due bambine negli Stati Uniti l’uomo che armato di Machete ha ferito 5 persone in casa di un rabbino vicino a New York non è un terrorista Ma è un malato di mente che non hai aiutato dal sistema lo afferma venendo page riconosce l’assalitore grafton Thomas da 10 anni sale Intanto il bilancio dei morti nella sparatoria in una chiesa in Texas le vittime sono tre incluso l’uomo che ha il fuoco parliamo di scuola è stato pubblicato in Gazzetta il decreto scuola Ora è legge una legge che a detta del sindacato ANIEF è ingiusta perché esclude migliaia di precari aventi diritto dalla possibilità di ottenere una stabilizzazione o partecipazione corsi abilitanti ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente del sindacato Ania stiamo parlando in primo luogocanale della scuola primaria dell’infanzia e quindi essere personale educativo dei docenti di religione cattolica o ancora degli insegnanti delle scuole paritarie o dei costi fatti per le regioni addirittura nostra normativa prevede che il topo 36 mesi ha detto dopo 24 mesi abbia diritto ad avere un risarcimento per l’abuso dei contratti a termine non si capisce perché è questa categoria che ha fatto 24 mesi di servizio deve essere scuso ancora digli che ha fatto proprio servizio negli anni passati ci sono dei ricorsi in primo luogo che nascono dalla volontà di far partecipare ampliare il più possibile la categoria che possa presentare domanda attraverso questo nuovo concorso straordinario quindi sono aperti gratuiti in affitto per aderire nel frattempo continuerà a coinvolgere sollecitare la politica a cambiare atteggiamentodella redazione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa