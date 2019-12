Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio l’annuncio del premier Giuseppe Conte a fine mandato non lascerò la politica ha detto il Presidente del Consiglio in colloquio su Repubblica parlando del impegno a lungo termine iniziare a ragionare sul proprio futuro quando si ha un incarico così rilevante rischia di creare una falsa e distorta prospettiva ma non mi vedo come un novello Cincinnato che mi ritraggo e mi disinteresso La politica del presidente del consiglio che intanto prepara la verifica di gennaio con il nuovo nodo della prescrizione che divide Movimento 5 Stelle è partito democratico intanto a Palazzo Chigi smentite le stazioni di stampa Sulla revisione di quota 100 e sul reddito di cittadinanza non è all’ordine del giorno fanno sapere dal governo il leader nordcoreano Kim jong-un ha chiesto i suoi militari e diplomaticipreparare misura offensive non meglio specificate per proteggere la sicurezza e la sovranità del paese lo riferiscono i media statale della Corea del Nord Kim jong-un aveva convocato Ieri sera ho una riunione dei suoi massimi funzionare in vista della scadenza a fine anno dell’ultimatum rivolto da Pyongyang agli Stati Uniti affinché modifichino la loro posizione sui negoziati nucleari in stallo gialla per maltempo sul versante tirrenico e sui settori centro-orientali della Sicilia disagi nel potentino in particolare per i mezzi pesanti a causa di una nevicata che è stata intensa soprattutto nella notte un camion si è ribaltato sulla strada statale 407 Basentana nei pressi di Campo Maggiore in provincia di Potenza si prevede che le condizioni stabili si protrarranno per tutta la giornata di oggi con piove a Schio al sud e da martedì l’alta pressione favorirà tempo stabile e soleggiato su tutta Italia Con temperature che torneranno gradualmente a salire in chiusura lo sport negozigiorni alla stretta finale per arrivare alla fumata bianca la Roma su richiesta della Consob fa il punto sullo stato della trattativa per l’acquisto del club di James Pallotta da parte di Den friedkin nella nota in particolare si spiega che non è stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione è che qualsiasi operazione con il gruppo friedkin è subordinata al completamento con esito positivo delle attività video diligence legale sul gruppo asroma incanto le azioni della società volano in borsa è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa