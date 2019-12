Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione un pomeriggio della redazione Gabriele a Luigi in studio di quest’oggi l’annuncio del presidente del consiglio Giuseppe Conte a fine mandato non l’acerola politica iniziare a ragionare sul proprio futuro quando si ha un incarico così rilevante però rischia di creare una falsa e distorta prospettiva queste le parole del premier che Intanto preparo la verifica del governo di gennaio con il nuovo nodo sulla prescrizione che divide il MoVimento 5 Stelle Partito Democratico Palazzo Chigi nel frattempo ha smentito le indiscrezioni di stampa Sulla revisione di quota 100 e del reddito di cittadinanza non è all’ordine del giorno fanno sapere dalla maggioranza allerta meteo sull’Italia allerta di colore giallo sul versante tirrenico e sui settori centro-orientali della Sicilia disagi nel potentino in particolare per i mezzi pesanti a causa di una nevicata insoprattutto la scorsa notte un camion si è ribaltato sulla strada statale 407 Basentana nei pressi di Campo Maggiore in provincia di Potenza si prevede che le condizioni Instabili si protrarrà per tutta la giornata di oggi con piovaschi al sud da martedì l’alta pressione favorirà tempo stabile È soleggiato su tutta Italia Con temperature che torneranno gradualmente a salire siamo in Piemonte Roberto rosso l’assessore regionale dimissionario dopo l’arresto con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso ha rassegnato le dimissioni anche da consigliere regionale da consigliere comunale di Torino una decisione personale spiega il suo legale maturata nella sua coscienza per il rispetto verso le istituzioni ai cittadini non ero obbligato a dimettersi la sua è stata una scelta etica autonoma senso di responsabilità politica ha detto l’avvocato di Roberto rosso il leader nordcoreano Kim jong-un ha chiesto i suoi militari e diplomatici di preparare misure offensive non meglioper proteggere la sicurezza e la sovranità del paese lo riferiscono i media statali della Corea del Nord Kim jong-un aveva convocato Ieri sera ho una riunione dei suoi massimi funzionari in vista della scadenza a fine anno ultimatum rivolto da Pyongyang agli Stati Uniti affinché modifichino la loro posizione sui negoziati nucleari in stallo è tutto dalla redazione Vi auguro un buon pomeriggio

